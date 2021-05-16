شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستشكل تحقيقات أيرلندا خطرًا على أعمال Facebook فى الاتحاد الأوروبى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت المحكمة العليا في أيرلندا بأن منظم البيانات في أيرلندا يمكنه المضي قدمًا في تحقيق قد يؤدي إلى حظر عمليات نقل بيانات Facebook من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة وفقا لما نقلته CNBC.

وأطلق مفوض حماية البيانات في أيرلندا (DPC) تحقيقًا في أغسطس وأصدر أمرًا مؤقتًا مفاده أن الآلية التي يستخدمها Facebook لنقل بيانات مستخدم الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة "لا يمكن استخدامها عمليًا".

وطعن Facebook في كل من التحقيق والمسودة الأولية للقرار (PDD)، قائلاً إنهما يهددان بعواقب "مدمرة" و"لا رجعة فيها" لأعمالها، والتي تعتمد على معالجة بيانات المستخدم لخدمة الإعلانات المستهدفة عبر الإنترنت.

ورفضت المحكمة العليا يوم الجمعة الطعن، وقالت المحكمة في حكمها: "أرفض جميع سبل الانتصاف التي طلبها مكتب التحقيقات الفدرالي (فيسبوك أيرلندا) وأرفض الادعاءات التي قدمها في الإجراءات".

وقال الحكم: "لم يؤسس مكتب التحقيقات الفدرالي أي أساس للطعن في قرار DPC أو PDD أو إجراءات التحقيق التي اعتمدتها DPC.

وقال Facebook وDPC أنهما سيعلقان على الحكم قريبًا.