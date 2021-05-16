شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تويتر يعمل على خدمة اشتراك مدفوع يكلف 2.99 دولارً شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غردت باحثة تطبيق تويتر Jane Manchun Wong بأنها اكتشفت تكلفة نموذج الاشتراك المدفوع لبعض الميزات، حيث سيكلف 2.99 دولارًا شهريًا فى الإصدار المدفوع Twitter Blue والذى تتجه الشركة لإطلاقه وسيتضمن ميزة التراجع عن التغريدات ومجموعات الإشارات المرجعية.

تقول وونج إنه يبدو أن Twitter يعمل على نموذج اشتراك متدرج، وهو ما تعتقد أنه قد يعني تجربة متميزة أقل فوضى للمشتركين ذوي الأجور الأعلى وفقا لما نقله موقع the verege.

ورفض متحدث باسم Twitter التعليق، لكن الشركة لا تؤكد عادةً أو تعلق على اكتشافات Wong الدقيقة عادةً للميزات الجديدة قبل إطلاقها.

وأصدر Twitter عددًا كبيرًا من إعلانات المنتجات الجديدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية، حيث قام بتحديث تحذيراته من التغريدات التي يُحتمل أن تكون مسيئة وتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور "الأطول" بشكل كامل في خلاصات المستخدمين، مما يضيف قدرة مستخدمي Android على البحث رسائلهم المباشرة وطرح ميزة للسماح للمستخدمين بتقديم تبرعات لبعض المبدعين والصحفيين والخبراء والمؤسسات غير الربحية (على الرغم من أن هذا الأخير أثار بعض مخاوف الخصوصية حول معلومات المستخدم المضمنة).

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذ Twitter على Scroll، وهي خدمة اشتراك بقيمة 5 دولارات شهريًا تزيل الإعلانات من مواقع الويب المشاركة، وقال Twitter أيضًا إنه سيتم إنهاء Nuzzel، وهي خدمة Scroll ترسل للمستخدمين تقارير يومية عبر البريد الإلكتروني لأهم الأخبار في خلاصات Twitter الخاصة بهم.

كما أشارت Wong في تغريدة لاحقة، قام Tony Haile، الرئيس التنفيذي السابق لـ Scroll والذي يعمل الآن في فريق المنتج في Twitter ، بالتغريد في اليوم الذي تم فيه الاستحواذ على شركته أن Scroll سوف "يندمج في اشتراك Twitter أوسع في وقت لاحق من العام" يبدو أن هذا يشير إلى أن أحد عروض منتج Twitter المتميز سيكون تجربة خالية من الإعلانات وهو أمر يبدو أن المغردين المتعصبين قد طلبوه تقريبًا بقدر ما طلبوه من التغريدات القابلة للتعديل.

وفي تقرير أرباح الربع الأول في أواخر الشهر الماضي ، حقق Twitter ربحًا قدره 68 مليون دولار وعائدات بلغت 1.04 مليار دولار، أبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 20 في المائة في المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكنهم تحقيق الدخل.