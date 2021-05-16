لهذا السبب.. لا تشتري حاسوب “آبل” الرمادي

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت شركة أبل الأمريكية، عن وقف طرح أي نسخ جديدة من إكسسوارات أجهزة الحاسوب المكتبي ذات اللون الرمادي.

وبحسب موقع “ذا فيرج”، نبهت شركة أبل عملاءها إلى هذا القرار عبر موقعها الإلكتروني، مشيرة إلى قرب نفاد النسخ المتوفرة منها وعدم النية في طرح أي جديد.

وضمن الإكسسوارات التي ستختفي فأرة الحاسوب Magic Mouse، ولوحة مفاتيح وأجهزة Trackpad، والقاسم المشترك فيما بينها هو أنها جميعا باللون الرمادي، أي أن هذه الإكسسوارات ما زالت تتوفر للبيع عبر موقع أبل الرسمي لكن بألوان أخرى.

وذكر الموقع الأمريكي المختص بأخبار التقنيات، أن عددا من الأجهزة نفدت عبر موقع أبل الإلكتروني ولم تعد متوفرة للبيع، أبرزها جهاز iMac Pro.

ويترقب الملايين حول العالم الجديد الذي ستقدمه شركة أبل الأمريكية في هواتف آيفون، بعد أن زادت التسريبات عن هاتف قابل للطي.

وبعد أن قدمت أبل هاتف آيفون 12 باللون البنفسجي، خلال الفعالية التي جاءت تحت اسم Spring Loaded، تؤكد التسريبات أن الشركة الأمريكية تعمل على إطلاق هاتف آيفون قابل للطي.

التسريبات هذه المرة تحمل طابع التأكيد، خاصة أنها تأتي من المحلل مينغ تشي كو، الذي يحظى بثقة كبيرة داخل أروقة شركة أبل.