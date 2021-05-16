شاومي تكشف مواصفات هاتفها الجديد Redmi Note 10 5G

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 07:09 مساءً - أعلنت شركة شاومي الصينية، عن إطلاق هاتفها الذكي Redmi Note 10 5G الجديد، والذي يتميز بقوة الكاميرا والبطارية كما أنه يدعم تقنية الـ5G.

وأوضحت شاومي أن جهازها الجديد يمتاز بشاشة تعمل بمعدل تنشيط صورة 90 هرتز وبطارية بسعة 5000 مللي أمبير ساعة مع دعم تقنية 5G.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي Redmi Note 10 5G الجديد على شاشة قياس 6.5 بوصة تعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل مع معدل تنشيط صورة يبلغ 90 هرتز، وتظهر كاميرا السيلفي في ثقب في منتصف الجزء العلوي من الشاشة وتعمل بدقة وضوح 8 ميجابيكسل.

وتظهر الكاميرا الرئيسية الثلاثية على الجانب الخلفي من هاتف شاومي الجديد، ويعمل المستشعر الرئيسي بدقة 48 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا العمق والماكرو بدقة 2 ميجابيكسل لكل منهما.

وينبض بداخل هاتف شاومي الجديد معالج ميديا تيك Dimensity 700 الذي يعتمد على 4 أنوية معالجة ARM Cortex-A78 سريعة و4 أنوية Cortex-A55 موفرة في استهلاك الطاقة، وبالتالي يتم الوصول إلى مستوى فائق من الأداء بالتعاون مع نظام التبريد بدون مروحة، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وتروج شاومي الصينية لهاتفها الذكي الجديد من خلال دعم تقنية الجيل الخامس 5G للاتصالات الهاتفية الجوالة، وبطارية كبيرة نسبيا بسعة 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يتم إعادة شحنها بقدرة 18 واطا عن طريق منفذ USB-C، ويمكن إعادة شحنها بالكامل في غضون 42 دقيقة بواسطة شاحن 67 واطا.

لم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.

هاتف عشاق الألعاب

ومطلع شهر مايو/أيار الجاري، أعلنت الشركة الصينية عن إطلاقها هاتفها الذكي Redmi K40 Gaming Edition الجديد، الذي يخاطب عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة أن هاتفها الذكي الجديد المخصص للألعاب يشتمل على العديد من التجهيزات المتطورة مثل شاشة بدقة 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة 120 بوصة ومعالج سريع وأزرار كتف عملية.

وينبض بداخل الهاتف الذكي Redmi K40 Gaming Edition الجديد المعالج ميديا تيك Dimensity 1200.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة AMOLED قياس 6.67 بوصة وتعمل بدقة الوضوح 2400 x 1080 بيكسل وبمعدل تنشيط صورة يبلغ 120 هرتز ومعدل استقصاء لمسي يبلغ 480 هرتز، وهو ما يعمل على تقليل زمن الكمون.

وعلى الجانب الخلفي للهاتف الذكي الجديد تظهر كاميرا ثلاثية، وتعمل الكاميرا الرئيسية بمستشعر بدقة 64 ميجابيكسل والكاميرا ذات الزاوية الواسعة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا الماكرو بدقة 2 ميجابيكسل.

وعلى عكس الكثير من الهواتف الذكية المخصصة للألعاب تأتي الكاميرا الأمامية في ثقب، ويزخر هاتف شاومي الجديدة ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، ويشتمل الهاتف الذكي الجديدة على سماعات متطورة من شركة جي بي إل JBL المتخصصة في الأجهزة الصوتية.