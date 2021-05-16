معلومات عليك معرفتها قبل أن تستثمر في بيتكوين والعملات الرقمية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 07:09 مساءً - أصبح الاستثمار العملات الرقمية، أمراً يروق للكثيرين في معظم أنحاء العالم، حيث تحول الاستثمار في العملات الرقمية إلى أمر شبه عادي عالميا، مع ارتفاع أعداد وقيم ضخ سيولة نقدية فيها، لتكون أداة استثمار سريعة العائد وسريعة الخسائر في نفس الوقت، مع وجود أكثر من 5500 عملة.

إلا أن الاستثمار في العملات الرقمية حول العالم، يجب أن تسبقه مجموعة من المعلومات والخطوات على المستثمر معرفتها، قبل الخوض في عمليات التداول والبيع والشراء.

يضاف إلى ذلك، أن هناك الكثير من المحتالين في عالم الإنترنت الذين سيحاولون خداع المستثمرين بعدة طرق لذلك، على الراغبين بدخول عالم العملات الرقمية أن يزودوا أنفسهم بداية بمجموعة من المعلومات المفيدة.

في التقرير التالي مجموعة من المعلومات التي اتفقت عليها غالبية منصات تداول العملات الافتراضية، ومواقع إلكترونية عالمية، قبل دخول الأفراد في تداول تلك العملات.

المحتالون

كثيرة هي المواقع الإلكترونية حول العالم وبمختلف اللغات التي تقدم مساعدات للأفراد في كيفية الاستثمار بالعملات الافتراضية، لكن لا تصدق كل ما تسمع أو تقرأ، لأن نسبة من هذه المعلومات هدفها الرئيس هو الاحتيال.

من ناحية أخرى، يمكن للمستثمر المرتقب أن يتعثر بالأفراد الذين كثيرا ما يقدمون ادعاءات مبالغ فيها فيما يتعلق بسعر بيتكوين؛ يقولون عادة أنه في ارتفاع مستمر؛ لكن لسوء الحظ هناك العديد من الممثلين المزعومين في عالم التشفير.

تبادل العملات

من أجل شراء بيتكوين Bitcoin أو أي عملة مشفرة أخرى، على المستثمر القيام بذلك من خلال منصة تداول بيتكوين Bitcoin أو منصة تداول رائدة؛ وهناك الكثير منها، ومع ذلك، فإن أفضلها يجعل من السهل الشراء والبيع.

علاوة على ذلك، يمكن للمستثمر دائما الانتقال إلى العديد من المواقع المفيدة لمعرفة الوضع الحالي في أجزاء معينة من العالم؛ لذلك، إذا كنت مهتما بأستراليا، فسيزودك مرشد المنصة الإلكتروني ببعض المعلومات المفيدة بخصوص ذلك.

من ناحية أخرى، إذا كنت تعتقد أن الأمن يجب أن يكون مصدر قلقك الأول، فيمكنك دائما تخزين أصولك في محفظة Bitcoin غير الحافظة أو محفظة العملة التي ترغب بالاستثمار بها؛ هنا، ستكون قادرا على التحكم الكامل.

لماذا تريد الاستثمار؟

هذا بالتأكيد أحد أهم الأسئلة عندما يتعلق الأمر بالعملة المشفرة؛ اليوم، يمكنك العثور على أدوات استثمارية متنوعة أكثر استقرارا وتنطوي على مخاطر أقل من أية عملات رقمية.

إذن ما هو دافعك؟ هل تستثمر لأنها تحظى بشعبية حاليا، أو لديك سبب مقنع أكثر؟ بشكل عام لدى الأشخاص المختلفين نوايا وأهداف وأسباب مختلفة، ومع ذلك، يجب عليك استكشاف عالم العملة المشفرة بالكامل بعناية قبل القيام بأي شيء آخر.

إنها متقلبة

تمر قيمة العملة المشفرة بمخاطر وأرباح مختلفة؛ في بعض الأحيان تتعامل هذه القيمة مع العديد من حالات الصعود والهبوط بناءً على عرض ومتطلبات السوق؛ منذ أربع سنوات تقريبا، كانت قيمة البيتكوين 3000 دولار ثم 11 ألفا ثم 19 ألفا، ثم 7000 آلاف.

تعد المضاربة البسيطة استراتيجية جيدة عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في العملة المشفرة؛ أي عند صعود بسيط يتم البيع وعند الهبوط تقوم بالشراء، لكن هذا ليس سليما دائما، الأمر مرتبط بحالة السوق.

لذلك، يقترح الكثير من الخبراء في هذا المجال، أنه يمكنك تداول العملات الرقمية اليومية وشراء الأصول والاحتفاظ بها وتقييمها من خلال العديد من التحليلات الفنية والأساسية.

على الرغم من أنه من الصعب جدًا توقع الارتفاعات والانخفاضات في العملة الرقمية، إلا أن هناك عدة طرق لتحليل السوق يمكن أن تتيح للمستثمرين معرفة متى يفترض بهم الشراء والبيع.

تتضمن هذه الاستراتيجيات عادة مفهومين اثنين، على سبيل المثال، الطلب والعرض والاستخدامات المستقبلية لهذه الأصول؛ كما يمكن أن تؤثر الأحداث الاقتصادية العالمية بشكل كبير على أسعار العملات المشفرة.

كن جزءا من مجتمع عبر الإنترنت

نظرا لأن شبكة الإنترنت، مكان العملة الرقمية يحظى بشعبية كبيرة، فإن الأمور تتطور بشكل سريع للغاية؛ التكنولوجيا تتطور بشكل متسارع في مجتمع وواسع من المستثمرين والأشخاص المهتمين عموما بالعملة الرقمية.

لذلك، لن يضر إذا انضممت إلى هذا المجتمع حيث يتم تحديثك باستمرار حول آخر الأخبار المتعلقة بعالم العملات المشفرة هذا.

لا يمكن توقع العملات المشفرة

قد يأتي تداول العملات المشفرة مع مجموعة من الشكوك؛ أي ، يتم تبادلها جميعا من نظير إلى نظير دون أي مؤسسة مالية، مثل البنك، هذا هو السبب في أنه من الصعب تحديد أي نمط عندما يتعلق الأمر بارتفاع وانخفاض قيمة العملة المشفرة.

لذلك، لا يمكن تحديد قيمة العملة المشفرة بناءً على القيمة الحالية للعملة الرقمية أو ماضيها فقط؛ ومع ذلك، هذا لا يعني أنه لا توجد أي إمكانات في هذا النوع من السوق، عليك فقط توخي الحذر.