تكنولوجيا: تقرير يؤكد نهاية شراكة هواوي وLeica عقب إطلاق سلسلة P50

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على خطط إنهاء الشراكة التي تجمع بين هواوي وLeica بعد إطلاق سلسلة P50 رسمياً خلال الفترة القادمة.

كان هاتف Huawei P9 أول إصدار طور بالتعاون بين العملاق الصيني هواوي وLeica منذ عام 2016، ولقد تعاونت الشركتين لإطلاق أكثر من إصدار من هواتف هواوي بأفضل معايير في الكاميرة والتصوير، إلا أن هذه الشراكة تصل إلى نهايتها هذا العام.

ولقد كُشِف عن التفاصيل الجديدة عبر صفحة @RODENT950، حيث أكدت التسريبات على أن سلسلة Huawei P50 ستكون التعاون الأخير بين العملاق الصيني والشركة الألمانية.

من جانب أخر أكد مصدر التسريبات على أن Leica تراجعت مؤخراً عن دعم هواتف هواوي ببرامج التشغيل والتكوينات الداخلية للكاميرة، ليقتصر التعاون في الآونة الأخيرة على العلامة التجارية فقط، لذا لن تتضمن سلسلة P50 المرتقبة تقنية فعليه لشركة Leica، لذا تأتي السلسلة بعبارة “Co-Engineered With Leica” التي تؤكد على تعاون الشركة الألمانية لضبط إعدادات الكاميرة فقط.

يذكر أن شركة Leica الألمانية تستعد لشراكتها الجديدة مع Sharp، حيث كشفت بعض التسريبات المصورة ثلاثية الأبعاد عن تصميم هاتف Sharp AQUOS R6 الذي يأتي بعبارة تؤكد على تعاون الشركة الألمانية في ضبط إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار.

المصدر

اعلان





