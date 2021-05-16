شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وحدة تحكم الألعاب الجديدة PS5 DualSense ومتى تصل للمستخدمين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة سونى مؤخرا عن الإصدارات الجديدة من وحدات تحكم PS5 DualSense المستوحاة من المجرة، والتى تتوفر باللون الأسود Midnight والأحمر Cosmic، حيث يأتى ذراع التحكم PS5 DualSense فى تصميم جديد واثنان من الاختيارات فى الألوان.

ويأتى الاختيار الأول من PS5 DualSense والذى يعرف ب "Midnight Black" باثنان من الدرجات من اللون الأسود، مع ظلال باللون الرمادي، والذى تشير إليه الشركة بأنه يكشف عن رؤيتنا للفضاء الخارجى عند النظر للسماء ليلاً.

بينما يأتى النموذج الثانى أول الذي يعرف بـ” Cosmic Red” بدرجات للألوان تجمع بين اللون الأحمر والأسود، حيث استوحت الشركة تصميم ذراع التحكم من ألوان المجرة، ومن المقرر أن يتوفر النموذج الأول من ذراع التحكم Midnight بسعر 70 دولار، بينما ينطلق النموذج الثانى Cosmic بسعر 75 دولار، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة للحجز المسبق الآن وستتوفر للشراء فى 18 من شهر يونيو المقبل.