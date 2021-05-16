تكنولوجيا: هاتف Poco M3 Pro 5G ينطلق قريباً بقدرة بطارية 5000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Poco التجارية للإعلان قريباً عن هاتف Poco M3 Pro 5G، ولقد كشفت إعلانات تشويقية جديدة عن سعة البطارية ومواصفات الشاشة في هذا الإصدار.

ينطلق Poco M3 Pro 5G رسمياً في حدث يعقد في 19 من شهر مايو الجاري، على أن يأتي الهاتف برقاقة معالج Dimensity 700، وفي أحدث الإعلانات التشويقية التي نشرت مؤخراً، كُشِف عن حجم الشاشة 6.5 إنش، وأيضاً جودة عرض FullHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 90Hz.

كما أشارت Poco في إعلانها التشويقي إلى أن الشاشة تقدم ميزة “DynamicSwitch” التي تدعم المستخدم بتجربة عرض مرنة تدعم تغيير معدل التحديث في الشاشة وفقاً للتطبيق.

من جانب أخر كشف إعلان تشويقي أخر نشر على تويتر عن سعة البطارية المميزة لهاتف M3 Pro 5G، حيث ينطلق الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh، كما يدعم الشحن 18W.

وتشير بعض التوقعات إلى أن هاتف M3 Pro 5G يأتي بنفس مواصفات هاتف Redmi Note 10 5G مع تصميم خارجي مختلف، لذا من المتوقع أن يضم الهاتف مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي، مع كاميرة خلفية ثلاثية بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، بينما يأتي مستشعر السيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل.

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