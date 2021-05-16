Cloudflare: حان الوقت لإنهاء اختبار CAPTCHA

دبي - يزن راشد - تريد Cloudflare، التي قد تعرفها كمزود لخدمات DNS، استبدال CAPTCHA عبر الويب بنظام جديد تمامًا.

وتعد اختبارات CAPTCHA هي تلك الاختبارات التي يتعين عليك إجراؤها، غالبًا عند محاولة تسجيل الدخول إلى خدمة، التي تطلب منك النقر فوق صور لأشياء مثل الحافلات أو ممرات المشاة أو الدراجات لإثبات أنك إنسان.

وتكمن المشكلة في هذه الاختبارات بأنها تضيف المزيد من الخطوات من أجل استخدام الويب ويمكن أن يكون من الصعب أحيانًا حلها.

وتقول Cloudflare في تدوينة: إنها تهدف إلى التخلص من اختبارات CAPTCHA تمامًا من خلال استبدالها بطريقة جديدة لإثبات أنك إنسان عن طريق اللمس أو النظر إلى جهاز يستخدم نظامًا يطلق عليه شهادة التشفير الشخصية.

ولا يدعم الجهاز في الوقت الحالي سوى عدد محدود من مفاتيح أمان USB، مثل YubiKey، ولكن يمكنك اختبار نظام Cloudflare بنفسك الآن عبر موقع الشركة على الويب.

وتستغرق العملية برمتها بضع ثوانٍ، وبالإضافة إلى السرعة، يمكن أن يكون لهذه الطريقة الجديدة فائدة كبيرة في إمكانية الوصول، حيث قد لا يتمكن الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية من إكمال اختبارات CAPTCHA بشكلها الحالي.

وبالرغم من أنها فكرة مثيرة للاهتمام، إلا أنها قد لا تكون نهاية اختبارات CAPTCHA كما نعرفها حتى الآن، وذلك لأن هذه مجرد تجربة في الوقت الحالي، ومتاحة على أساس محدود في المناطق الناطقة باللغة الإنجليزية.

وتعمل التجربة بشكلها الحالي مع مجموعة محدودة من الأجهزة فقط، بما في ذلك مفاتيح YubiKey و HyperFIDO و Thetis FIDO U2F.

وتتعهد Cloudflare بأنها تنظر في إضافة أجهزة مصادقة أخرى في أقرب وقت ممكن، ويمكن أن يمتد ذلك إلى هاتفك، حيث تقترح Cloudflare إمكانية النقر عبر هاتف من خلال جهاز الحاسب الخاص بها لتمرير توقيع لاسلكي باستخدام NFC.

ويمكن لشركة جوجل الآن معاملة كل من هواتف آيفون وأندرويد على أنها مفاتيح أمان فعلية، وإذا انضمت جوجل وآبل إلى طريقة Cloudflare، فقد يقلل ذلك بشكل كبير من حاجز الدخول، وذلك بالنظر إلى أن الهواتف الذكية أكثر شيوعًا من مفاتيح الأمان.

وبالرغم من أننا لم نصل إلى المستقبل الخالي من كلمات المرور حتى الآن، فإن البديل المحتمل لشركة Cloudflare لاختبار CAPTCHA يمكن أن يكون خطوة أولى في هذا الاتجاه.

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