تكنولوجيا: توقعات بتسليم طلبات أجهزة iPad Pro لبعض المستخدمين قبل 21 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التقارير على أن ابل في طريقها لتوصيل بعض طلبات الحجز المسبق لجهاز iPad Pro الجديد المميز برقاقة M1 وحجم شاشة 12.9 إنش قبل الموعد المحدد في 21 من مايو.

قدمت شركة ابل الجيل الخامس من أجهزة iPad Pro بحجم 12.9 إنش ورقاقة معالج M1، ولقد أكدت ابل على خططها لإطلاق الإصدار الجديد للأسواق في 21 من مايو، وفي منشور رصد على “PeterDragon50” في منصة Reddit، كُشِف عن صورة لوحدة iPad Pro من أحد منافذ البيع.

ولقد أكد المستخدم لموقع MacRumors على إستلام وحدة iPad Pro الخاصه به بالفعل، إلا أن بعض التوقعات تشير إلى أن هذه الوحدة قد تم التسجيل للطلب المسبق لها في وقت مبكر جداً.

من جانب أخر يؤكد موقع ابل حتى الآن على بدء شحن الجهاز في النصف الثاني من شهر مايو، بينما أشارت بعض البيانات التي رصدت في موقع ابل إلى أن جهاز iPad Pro بحجم 12.9 إنش سيتوفر في الأسواق في 21 من مايو، لذا من المتوقع أن يتم تسليم طلبات الحجز المسبق للمستخدمين قبل 21 من مايو.

يذكر أن جهاز iPad Pro الجديد انطلق بشاشة مميزة بإضاءة خلفية mini-LED، وحجم شاشة 12.9 إنش، والذي انطلق مع الإصدار المميز بحجم 11 إنش، كما تدعم الأجهزة الإتصال بشبكات 5G، وتدعم أيضاً الإتصال عبر Thunderbolt، وهو أول الإصدارات التي تنطلق برقاقة ابل M1 التي قدمت خلال الفترة الماضية في أجهزة Mac.

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