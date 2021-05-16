تكنولوجيا: تسريبات مصورة لحافظة هاتف سوني المرتقب Xperia Ace 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تصميم حافظة هاتف سوني المرتقب Xperia Ace 2 الذي يظهر في الصور بإعدادات مزدوجة للكاميرة الخلفية مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف.

تكشف الصور المسربة لحافظة Xperia Ace 2 عن المواصفات الرئيسية لهذا الإصدار الذي يشار إلى أنه ينطلق حصرياً في سوق اليابان خلال الفترة القادمة.

وتؤكد الصور على أن هاتف Xperia Ace 2 يأتي بكاميرة خلفية مزدوجة مع فلاش LED، كما يضم الهاتف زر مخصص لمصراع الكاميرة في الإطار الجانبي، مع مستشعر للبصمة.

من جانب أخر لا تكشف التسريبات المصورة عن تصميم كاميرة هاتف Xperia Ace 2 الأمامية بشكل واضح، لذا لا يمكن التأكيد على تصميم الكاميرة في هذا الإصدار، إلا أن الصور المسربة السابقة قد أشارت إلى أن هذا الإصدار يضم نتوء القطرة في الشاشة للكاميرة الأمامية.

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