شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض بقايا نيزك تعود إلى قبل 4.6 مليار عام بمتحف فى لندن.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم عرض أشهر صخرة فضائية في بريطانيا عبارة بقايا نيزك يعود إلى قبل 4.6 مليار عام، سقط فبراير الماضي علي بلدة وينكومب في مقاطعة جلوسيسترشاير غرب إنجلترا، للجمهور في متحف "التاريخ الطبيعي" في العاصمة لندن، ابتداءً من يوم الإثنين المقبل.

وينشغل العلماء بدراسة الصخرة، نظرًا لأنها تحمل بداخلها الكيمياء التي كانت موجودة عند تكوين نظامنا الشمسي قبل 4.6 مليار عام، ولكن لديهم عينات تكفي لإتاحة قطعة بوزن 100 جرام للعرض لزوار المتحف، وفقا لشبكة bbc.

ويبدو النيزك المعروض وكأنه قطعة صغيرة من الفحم نصف المحترق، لكن بعد نظرة متعمقة له يمكن رؤية بعض خيوط العشب وبقايا الطين، نظراً لأن النيزك سقط من السماء إلى حقل.



النيزك في المتحف

جدير بالذكر، أن العلماء قد تمكنوا من خلال مقاطع الفيديو العديدة للكرة النارية التي تم تسجيلها، وكذلك من آلاف شهادات شهود العيان، من تحديد مكان سقوط الحطام الصخري في إنجلترا بشكل صحيح، وأظهرت عمليات البحث اللاحقة نتائج إيجابية.



الصخرة

ولا تزال فيكتوريا بوند، مالكة قطعة الأرض التي سقط فيها النيزك والتي تبرعت به للمتحف في حالة اندهاش من الاكتشاف بعد أن أعطت الإذن للعلماء بالقدوم إلى مزرعتها لإجراء مسح منهجي، لكنها أفادت بأنها لم تعثر على أي شيء آخر بين فضلات الأغنام التي غطت المكان.

ويعد اكتشاف فيكتوريا هو أكبر قطعة جرى العثور عليها في منطقة وينكومب، لكن المتحف يضم الآن العديد من القطع في مجموعته تبلغ زنتها نحو 500 جرام.

وفي وصفها لمشهد العلماء أثناء تفحص المكان، قالت فيكتوريا "كانوا يتحركون مثل الزومبي، يسيرون ذهابًا وإيابًا في صف واحد بحثًا عن النيزك، وعندما غادرت ذلك الصباح في سيارتي، رأيتهم يقفزون من الفرح بعد أن وجدوا أن الاكتشاف مذهل، أفكر في وضع لوحة في الحقل لأن ممر المشاة، طريق كوتسوولد، لا يبعد أكثر من 100 قدم عن المزرعة".