شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تتيح "الوضع الداكن" لمحرك بحثها على أجهزة سطح المكتب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف موقع "لايف منت" التقني، عن أن شركة جوجل أتاحت الوضع المظلم أو الداكن Dark mode على أجهزة سطح المكتب، وأشار الموقع التقني إلى أن إطلاق الميزة الجديدة في البداية سيكون على نظامي التشغيل ويندوز 10 وماك.

وكان الوضع المظلم متاحًا بالفعل على تطبيق جوجل على الأجهزة المحمولة، لكن أجهزة سطح المكتب لم تتضمن تلك الميزة في السابق، حيث تم الإعلان عن اختبار تلك الميزة لأول مرة في شهر ديسمبر من العام الماضي.

ووفقا للموقع التقني " إذا نشرت جوجل الوضع المظلم على جهازك، فسترى إشعارًا يخبرك بأن الخيار متاح الآن، إذا لم يصل إليك هذا الإشعار، فمن الممكن تنشيط السمة الجديدة يدويًا بالانتقال إلى صفحة جوجل الرئيسية، ثم في الأسفل في “الإعدادات” و“إعدادات البحث”، والضغط على ”المظهر“، سيتيح لك ذلك الاختيار من بين ثلاثة خيارات: المظهر الافتراضي للجهاز أو المظهر الداكن أو المظهر الفاتح ".