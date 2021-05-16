شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تبتكر نظاما جديدا يعتمد على أشعة الليزر لتبادل البيانات مع الفضاء والان مع تفاصيل الخبر
واعتمدت وكالة الفضاء الأميركية على موجات الراديو من أجل نقل البيانات، منذ بدء الرحلات الفضائية في خمسينيات القرن الماضي، وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، فإن هذا النظام الجديد المرتقب يعرف اختصارا بـ"LCRD"، ومن المتوقع أن يحدث تحولا في نقل البيانات.
وبوسع نظام التواصل بالليزر أن يضاعف نقل البيانات وإرسالها إلى الأرض، بواقع مئة ضعف، وهو أمر سيساعد على إنجاز المزيد من الاكتشافات في الفضاء، وفضلا عن هذا، لا يتطلب النظام الجديد قدرا كبيرا من الطاقة، وهذا يعني أنه لا يؤدي إلى استنزاف أجهزة الطاقة في مركبة الفضاء.
ويرتقب أن يتم تجريب هذا النظام التواصلي في محطتين أرضيتين بكل من كاليفورنيا وهاواي، من أجل دراسة تأثير عوامل الغلاف الجوي على هذه الأشعة، وبعد ذلك، سيتم الاعتماد عليها في البعثات الفضائية الفعلية.