خدمة بث مجانية أخرى من أمازون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 01:09 مساءً - لطالما أكدت شركة أمازون أن خدمة بث الفيديو، برايم فيديو Prime Video، تساعد في زيادة المبيعات عبر تطبيق التسوق، وذلك بعد أن أطلقت خدمة البث المدعومة بالإعلانات IMDb TV في الولايات المتحدة قبل عامين.

وتختبر عملاقة التجارة الإلكترونية الآن ما يحدث عندما تجلب خدمة بث الفيديو إلى تطبيق التسوق، وتبعًا لذلك أطلقت MiniTV، وهي خدمة بث فيديو مدعومة بالإعلانات مجانية تمامًا ضمن تطبيق Amazon India.

وقالت أمازون: إن MiniTV متاحة حاليًا للمستخدمين في الهند فقط، وتتميز MiniTV بمسلسلات الويب والعروض الكوميدية والمحتوى حول أخبار التكنولوجيا والطعام والجمال والأزياء.

وتم إنتاج بعض العناوين المتوفرة حاليًا بواسطة TVF و Pocket Aces، وهما من أكبر استوديوهات الويب في الهند، أو قدمها ممثلون كوميديون.

ويبدو أن الكثير من قائمة MiniTV عبارة عن محتوى قديم، وقد طوره بعض شركاء المحتوى في الأصل لمنصات أخرى أو تم نشره عبر قنواتهم الخاصة ضمن يوتيوب.

وأضافت الشركة: تضيف MiniTV في الأشهر المقبلة المزيد من مقاطع الفيديو الجديدة والحصرية، دون مشاركة خططها المستقبلية في خارطة الطريق.

وقالت أمازون: إن MiniTV متاح حاليًا عبر تطبيق أندرويد من أمازون، ويصل إلى iOS خلال الأشهر المقبلة.

ويأتي تحرك أمازون بعد خطوة مماثلة من فليبكارت Flipkart المملوكة لشركة وول مارت Walmart، المنافس البارز للشركة في الهند، التي أطلقت خدمة بث الفيديو داخل تطبيقها في عام 2019.

واستكشفت في السنوات الأخيرة عشرات الشركات في الهند إضافة عرض فيديو إلى تطبيقاتها الخاصة.

كما دفعت أمازون بقوة لتوسيع عروض برايم فيديو Prime Video في الهند في الأرباع الأخيرة.

وحصلت الشركة على حقوق بث بعض مباريات الكريكيت في البلاد، وتقدم أمازون أيضًا برايم فيديو Prime Video كجزء من اشتراك Amazon Prime في الهند.

ويبلغ سعر الخدمة 999 روبية هندية (13.6 دولار أمريكي) لمدة عام، وتشمل أيضًا الوصول إلى Amazon Music والتسليم الأسرع.

وكان لدى Prime Video أكثر من 60 مليون مستخدم نشط شهريًا في الهند في شهر أبريل، متفوقة على نتفليكس التي لديها 40 مليون مستخدم.

ويمكن أن تمنح الخدمة الجديدة أمازون طريقة أخرى لمنع المشاهدين من الانجراف نحو البدائل المدفوعة في الهند، مثل: نتفليكس أو Disney+ Hotstar.

وبخلاف المنافسة، تواجه خدمات بث الفيديو تحديًا آخر في الهند، وأصدرت أمازون في أواخر شهر مارس اعتذارًا نادرًا للمستخدمين في الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن مسلسل درامي سياسي بشأن مزاعم بأن بعض المشاهد في المسلسل المكون من تسعة أجزاء قد أضر بالمشاعر الدينية لبعض الناس.

وجاء اعتذار أمازون بعد أيام من إعلان نيودلهي عن قواعد جديدة لخدمات بث الفيديو عند الطلب وشركات التواصل الاجتماعي.