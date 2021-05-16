بعد الصاروخ الصيني صاروخ أميركي يضل طريقه!

كتبت أسماء لمنور في الأحد 16 مايو 2021 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

أعلنت شركة «روكيت تاب» الأميركية، المتخصة فى مجال العلوم الفضائية، على صفحتها عبر موقع “تويتر” عن فقدها لأحد الصواريخ الإلكترونية، وذلك بعدما فشلت عملية إطلاقه، وشرحت الشركة إن الجزء الأول من الصاروخ، من المفترض انطلاقه كما كان مخططا له، ولكن في المرحلة الثانية من الإشعال، حدث شيء مفاجئ وهو انقطاع المحرك، وفشل الصاروخ في الوصول إلى المدار المحدد له، وأكدت الشركة خلال «التغريدة» أن الصاروخ كان يحمل قمرين صناعيين، تابعين لإحدى الشركات العاملة في مجال الأقمار الصناعية.

وذكر مختصون أن الأمر ليس مثيرا للقلق كما حدث مع الصاروخ الصيني إذ أن وزن صاروخ الشركة الأميركية يزن فقط 500 كيلوجرام بينما كان وزن حطام الصاروخ الصيني يفوق 21 طنا، وذلك بحسب “العربية”.