تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن سلسلة Radeon RX 6600 المرتقبة من AMD

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن مواصفات الإصدارات القادمة من كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT وRadeon RX 6600 من سلسلة Radeon RX 6600 المرتقبة من AMD.

تستعد شركة AMD” للإعلان قريباً عن جيل جديد من كرت الشاشة في سلسلة Radeon RX 6600، وذلك رغم تراجع إنتاج كلاً من AMD و Nvidia، حيث تقدم AMD قريباً كروت الشاشة Radeon RX 6600 XT وRadeon RX 6600.

ولقد جاءت التسريبات الجديدة عبر Videocardz، حيث أوضحت التسريبات بعض من مواصفات Radeon RX 6600 XT وRadeon RX 6600، حيث يدعم كلا الإصدارين ذاكرة فيديو 8 جيجا بايت رام في GDDR6، كما يتضمن الإصدارين AMD Navi 23 وهو ما أكدت عليه تقارير سابقة.

أيضاً من المقرر أن تتضمن كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT إصدار Navi 23 الذي يطلق عليه “73FF:C1″، بينما تأتي كرت الشاشة Radeon RX 6600 مع “73FF:C7”.

من جانب أخر يأتي كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT بسرعة رئيسية 1692MHz أو سرعة 2684MHz مع boost، ومن المقرر أيضاً أن تتضمن الكروت الجديدة عدد أقل من أنوية المعالجة حيث يأتي كرت الشاشة Radeon RX 6600 XT بعدد 2048 من الأنوية، بينما يضم Radeon RX 6600 عدد 1792 من الأنوية.

أيضاً وفقاً لمصدر التسريبات تقدم AMD نموذج خاص بالأجهزة المحمولة من كرت الشاشة RX 6600، على يدعم هذا النموذج برامج تشغيل AMD Radeon 21.4.1.

يذكر أن التوقعات تشير إلى خطط AMD للإعلان الرسمي عن Radeon RX 6600 XT و RX 6600 في النصف الثاني من هذا العام، ومن المتوقع أيضاً أن يتم الإعلان عن كروت الشاشة خلال فعاليات Computex 2021.

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