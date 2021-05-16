تكنولوجيا: لينوفو تطلق فارة Go اللاسلكية وقاعدة شحن سريع بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة لينوفو مؤخراً عن فارة Lenovo Go اللاسلكية التي تنطلق بميزة دعم أجهزة متعددة وقاعدة الشحن المميزة بقدرة 65W.

كشفت لينوفو عن أول فارة من علامة فرعية جديدة للشركة تنطلق بعنوان Lenovo Go والتي تقدم من خلالها لاحقاً لينوفو مجموعة من الإكسسوارات المخصصة للألعاب.

فارة Lenovo Go

تأتي فارة Lenovo Go اللاسلكية بميزة الإقتران بأجهزة متعددة، حيث تدعم الإقتران بعدد 3 من الأجهزة والتبديل بين الأجهزة المتصلة عبر زر مخصص في الفارة اللاسلكية.

وتدعم الفارة اللاسلكية تقنية البلوتوث 5.0، كما تأتي بمستقبل USB C بتردد 2.4GHz، ومن المقرر أن تدعم الفارة اللاسلكية الأجهزة التي تعمل بنظام Windows وأيضاً الأجهزة التي تعمل بنظام Google Chrome OS، كما تشير التوقعات إلى أن دعم الفارة لتقنية البلوتوث يتيح إتصال الفارة أيضاً بأجهزة الأندوريد وهواتف الأيفون وأجهزة الآيباد.

كما تتميز فارة Lenovo Go بثلاثة من الأزرار في الجانب الأيمن والأيسر مع عجلة التمرير، مع Nordic IC (52810)، أيضاً تدعم الفارة ضبط DPIs بين 2400، 1600، وأيضاً 800، كما يدعم المستشعر البصري الأزرق تثبيت الفارة على أي سطح.

وتضم الفارة بطارية بقدرة 380 mAh، والتي تستمر للعمل شهرين تقريباً وفقاً لتصريحات لينوفو، وتدعم الفارة الشحن عبر منفذ USB C أو شحن Qi اللاسلكي.

كما تتميز Lenovo Go بقياسات 100 في 62 في 34مم، وتتوفر باثنان من الألوان هما الرمادي والأسود بسعر 60 دولار، على أن تتوفر في سوق الولايات المتحدة بدءاً من شهر يونيو المقبل.

قاعدة الشحن Lenovo Go USB-C

أيضاً أطلقت لينوفو قاعدة الشحن Lenovo Go USB-C التي تأتي بسعة بطارية 20000 mAh وتدعم الشحن السريع بقدرة 65W.

وتضم قاعدة الشحن 4 من خلايا البطاريات التي تنقسم إلى سعة 5000 mAh لكل خلية، كما تضم القاعدة اثنان من منافذ USBC بقدرة على الشحن السريع 65W، ومنفذ USB A يدعم الشحن بقدرة 18W.

ويمكن لمنافذ USB C أن تدعم إدخال طاقة لقاعدة الشحن بقدرة 100W، لذا ستدعم القاعدة الشحن السريع بالشاحن المتوافق مع هذه المعايير.

أيضاً تدعم قاعدة الشحن ثلاثة من الأجهزة في نفس الوقت، كما تدعم قاعدة Lenovo Go USB-C الشحن في نفس الوقت مع اثنان من الأجهزة.

ولقد أوضحت لينوفو في إعلانها أن قاعدة الشحن تدعم أجهزة Lenovo and ThinkPad بقدرة 65W، كما تتوافق أيضاً مع الأجهزة الأخرى التي تشمل أجهزة الحاسب، والأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية ومنصات الألعاب.

كما تتوفر قاعدة Lenovo Go USB-C بألوان الرمادي، الأسود بقياسات 170 في 72 في 23 مم، كما تتميز بوزن 390 جرام وتتوفر للشراء في يونيو بسعر 90 دولار تقريباً.

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