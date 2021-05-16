شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فيروس كورونا يصلح علاقة كبار السن بالتكنولجيا .. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة إلى أن إغلاق Covid- 19 أدى بالعديد من كبار السن إلى التكيف والتفاعل مع التكنولوجيا - مثل تطبيقات Zoom أو WhatsApp أو FaceTime - للبقاء على اتصال مع أحبائهم أو المشاركة فى فصول تمارين رياضية أو مجموعات دينية.

وأفاد المشاركون أن الإغلاق دفعهم إلى التواصل مع الجيران والأعضاء الآخرين فى مجتمعاتهم لأول مرة، فى حين قال العديد منهم إن التباعد الاجتماعى جلب معنى إضافيًا للحياة، من خلال تسليط الضوء على ما هو مهم بالنسبة لهم.

وقالت الباحثة آنا ويتاكر من الجامعة "أولئك الذين شاركوا فى مثل هذا النشاط كانوا قادرين على منع مستويات عالية من الشعور بالوحدة، وبالتالي، فإن مساعدة كبار السن على زيادة معرفتهم الرقمية واستخدام التفاعلات الاجتماعية عن بعد يمكن أن يكون أداة مهمة حقًا لمعالجة الشعور بالوحدة".

ووفقًا للبحث، فإن فهم آليات المواجهة التى اعتمدها البعض ممن تجاوزوا الستينيات من القرن الماضى أثناء الوباء سيلعب دورًا رئيسيًا فى تطوير التدخلات للمساعدة فى معالجة الشعور بالوحدة والعزلة والرفاهية فى المستقبل، وبالنسبة للدراسة، التى نُشرت فى المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، قام الفريق باستطلاع 1429 مشاركًا - 84 % (1198) منهم تزيد أعمارهم عن 60 عامًا.

ودرس الباحثون تأثير التباعد الاجتماعى أثناء الوباء على الشعور بالوحدة والرفاهية والنشاط الاجتماعي، بما فى ذلك الدعم الاجتماعي، وأفاد أكثر من 150 مشاركًا أن تجمعاتهم الدينية قد انتقلت إلى الإنترنت - لتحل محل التجمعات وجهًا لوجه - بينما قال 91 مشاركًا إن التجمعات الاجتماعية مع العائلة والأصدقاء قد تغيرت لصالح "ليالى الألعاب" عبر الإنترنت.