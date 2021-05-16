شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تستعين بميزة فى أندرويد لجعل متصفح كروم أسرع على الكمبيوتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسعى شركة جوجل لجعل متصفح الويب Chrome الشهير أسرع مع تحديث Chrome 92 باستخدام ميزة "back forward cache"، وهو شيء تستخدمه بالفعل فى متصفح Android Chrome، وفقًا لتقرير صادر عن Windows Latest.

وتتيح الميزة فى متصفح Chrome Android تحميل الصفحات على الفور عند استخدام زر الرجوع أو التقدم للأمام، ومن المفترض أن يؤدى تحديث Chrome 92 إلى جعل المتصفح على أنظمة التشغيل Windows وmacOS و Linux أسرع مع دعم ذاكرة التخزين المؤقت الافتراضية للأمام لأنظمة Windows و macOS و Linux.

وتختبر جوجل هذه الميزة للمساعدة فى تحميل الصفحات المفتوحة مسبقًا بشكل أسرع عندما ينقر المستخدمون على زر الأمام أو الخلف، وباستخدام هذه الميزة، عندما يعود المستخدمون إلى صفحة تم فتحها سابقًا، يجب أن تفتح على الفور، دون أخذ أى وقت للتحميل.

وبمعنى آخر، فإن علامة التبويب المفتوحة مسبقًا هى نوع من الاحتفاظ بها على قيد الحياة بواسطة المتصفح لتقليل وقت التحميل بشكل كبير، وتعمل ميزة ذاكرة التخزين المؤقت للأمام الخلفى على تخزين الصفحة بأكملها مؤقتًا، مما يساعد متصفح الويب على استعادتها على الفور.

وقال التقرير إن جوجل تخطط لطرح الميزة تدريجيًا عبر منصات سطح المكتب خلال الأشهر المقبلة، سيشهد تحديث Chrome 92 طرحًا تجريبيًا للميزة على سطح المكتب.