شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح الجيل التالى من سماعات AirPods فى 18 مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل للكشف عن الجيل التالى من سماعات AirPods فى 18 مايو، وذلك وفقًا لإدعاءات اليوتيوبر Luke Mani، والتى أبلغت عنها موقع AppleTrack، ووفقًا للادعاءات، لن يكون هناك حدث عبر الإنترنت لإطلاق AirPods الجديد - ويُشاع أنه سيطلق عليه AirPods 3 - ولكن سيتم الإعلان عن الإطلاق من خلال بيان صحفي.

كذلك فهناك احتمالات كبيرة بأن يكون تاريخ الإطلاق 18 مايو حيث إنه يصادف أيضًا أن يكون اليوم الذى ستعقد فيه Google مؤتمرها I / O، والذى سيكون خطوة ذكية من أبل لسرقة الأضواء من جوجل فى هذا اليوم.

كما أن هناك شائعات بأن شركة آبل تقدم خدمة Hi- Fi لخدمة الاشتراك فى الموسيقى فى نفس اليوم، ومع ذلك، فإن إطلاق AirPods التالى سيكون أكثر منطقية، ومن المتوقع أن تأتى سماعة AirPods 3 بسيقان أقصر من سابقتها، مما يجعلها أخف وزناً.

وأيضًا، ستتمتع حقيبة الشحن الخاصة بسماعات الأذن اللاسلكية بمظهر متجدد وستكون هناك أطراف أذن قابلة للاستبدال أيضًا، وفقًا للتسريبات، كما زعمت أن الجيل التالى من AirPods سيحتوى على ميزة إلغاء الضوضاء النشط، وهو شيء جديد بالنسبة للمتغيرات الأساسية فى تشكيلة AirPods.