Twitter Blue .. خدمة اشتراك تويتر القادمة

دبي - يزن راشد - أكدت منصة تويتر سابقًا بأنها تستكشف نموذج اشتراك مدفوع لبعض الميزات، وغردت الباحثة (جين مانشون وونغ) Jane Manchun Wong، المعروفة بالبحث عن ميزات تطبيقات الشبكات الاجتماعية، يوم أمس السبت بأنها اكتشفت التكلفة والاسم المتوقع لخدمة الاشتراك.

وقالت وونغ: إن خدمة الاشتراك Twitter Blue من تويتر تكلف 2.99 دولار شهريًا، وتتضمن ميزة التراجع عن التغريدات و Twitter is working on Bookmark Collections 🔖 🗂



aka the “folders in bookmark” that lots of folks have asked for :) pic.twitter.com/wUCEYca94i — Jane Manchun Wong (@wongmjane) May 14, 2021 .

وأضافت: يبدو أن تويتر تعمل على نموذج اشتراك متدرج، وهو ما تعتقد أنه قد يعني تجربة متميزة أقل فوضى للمشتركين ذوي الأجور الأعلى.

ورفض متحدث باسم تويتر التعليق، ولكن الشركة لا تؤكد أو تعلق على اكتشافات وونغ الدقيقة عادةً للميزات الجديدة قبل إطلاقها.

وأصدرت تويتر عددًا كبيرًا من إعلانات المنتجات الجديدة على مدار الأسابيع العديدة الماضية، حيث قامت بتحديث تحذيراتها من التغريدات التي يُحتمل أن تكون مسيئة، وتحسين خوارزمية اقتصاص الصور للسماح بعرض الصور الأطول بشكل كامل في خلاصات المستخدمين، وإضافة القدرة لمستخدمي أندرويد على البحث ضمن الرسائل المباشرة، وطرحت ميزة الإكرامية Tip Jar للسماح للمستخدمين بتقديم تبرعات لبعض صناع المحتوى والصحفيين والخبراء والمؤسسات غير الربحية.

واستحوذت تويتر في وقت سابق من هذا الشهر على Scroll، وهي خدمة اشتراك بقيمة 5 دولارات شهريًا تزيل الإعلانات من مواقع الويب التي تشارك.

ومع الإعلان عن الاستحواذ على Scroll، قالت تويتر أيضًا: إنه يتم إنهاء خدمة Nuzzel، وهي خدمة Scroll ترسل للمستخدمين تقارير يومية عبر البريد الإلكتروني لأهم الأخبار في خلاصات تويتر الخاصة بهم.

وكما أشارت وونغ في تغريدة لاحقة، فإن توني هايلي Tony Haile، الرئيس التنفيذي السابق لـ Scroll الذي يعمل الآن في فريق المنتج في تويتر، قام بالتغريد في اليوم الذي تم فيه الاستحواذ على شركته بأن Scroll سوف تندمج في اشتراك تويتر أوسع في وقت لاحق من العام.

ويبدو أن هذا يشير إلى أن أحد عروض منتج تويتر المتميز سيكون تجربة خالية من الإعلانات، وهو أمر يبدو أن المغردين قد طلبوه تقريبًا بقدر ما طلبوا التغريدات القابلة للتعديل.

وفي تقرير أرباح الربع الأول في أواخر الشهر الماضي، حققت تويتر ربحًا قدره 68 مليون دولار وعائدات بلغت 1.04 مليار دولار.

وأبلغت الشركة عن زيادة بنسبة 20 في المئة في المستخدمين النشطين يوميًا الذين يمكنها تحقيق الدخل منهم.

ولا توجد أي معلومات حتى الآن عن موعد إطلاق الإصدار المدفوع من تويتر، أو من سيكون مؤهلاً.

مواضيع تهم القارئ