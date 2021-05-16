شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طاقم فيلم روسى يجتاز فحوصات طبية لإطلاقه إلى محطة الفضاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مخرج وممثلة سينمائية روسية، بالإضافة إلى أعضاء آخرين من فريق عمل الفيلم في الاختبارات الطبية قبل الإطلاق في أكتوبر إلى محطة الفضاء الدولية لتصوير مشاهد لفيلم أُطلق عليه اسم "التحدي"، ووكانت وكالة الفضاء الروسية Roscosmos قد أعلنت في وقت سابق أنها تعمل مع القناة الأولى واستوديو الأفلام Yellow و Black and White على فيلم يتم تصويره جزئيًا في الفضاء.

ووفقا لما ذكره موقع "space"، الأمريكي، افتتح المشروع مسابقة العام الماضي للسيدات المهتمات بدور البطولة في الفيلم، والذى سيخرجه كليم شيبينكو، الذي سيطلق أيضًا للتصوير.

اختار المشروع الممثلة يوليا بيريسيلد للانضمام إلى شيبينكوف في الطاقم الرئيسي، وفقًا لبيان روسكوزموس، وستتواجد الممثلة ألينا موردوفينا والمصور السينمائي Alexey Dudin كأعضاء طاقم احتياطي.

سينطلق أي منهما باتجاه المحطة مع رائد فضاء روسكوزموس على متن مركبة الفضاء الروسية سويوز ذات المقاعد الثلاثة.

وقالت الوكالة إن الطاقم سيبدأ التدريب على رحلات الفضاء في منشأة ستار سيتي التابعة لوكالة روسكوزموس بحلول الأول من يونيو.

كما سيتم تصوير التدريب بواسطة القناة الأولى وسيشمل اختبارات أجهزة الطرد المركزي واختبارات حامل الاهتزاز ورحلات بدون جاذبية وتدريب على المظلات.

وتعد رحلة التحدي هي واحدة من اثنتين من رحلات سويوز التي سيتم إطلاقها أواخر هذا العام، والتي ستنقل أشخاص ليسوا من رواد الفضاء للوكالة إلى المحطة الفضائية.

كما سيقضي رجل الأعمال الياباني يوساكو مايزاوا في ديسمبر ما يقرب من أسبوعين في المدار، مع يوزو هيرانو، الذي سيصور التجربة.

كما حجز مايزاوا بالفعل رحلة فضائية أخرى، والذى من المقرر أن يطير حول القمر على متن مركبة SpaceX Starship في عام 2023.