شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى .. كيفية تغيير صورة ملفك الشخصى على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستطيع استخدام حساب واحد على جوجل للعديد من مواقع الويب المختلفة، لما تمتلكه الشركة من منتجات وخدمات عبر الإنترنت، ولكن هذا يعني أيضًا أن صورة ملفك الشخصي في جوجل ستظهر كما هي على يوتيوب و Gmail وجميع مواقع الويب الأخرى التي تديرها جوجل، لذلك نقدم لك وفقا لما ذكره موقع "business insider"، خطوات تغيير صورة ملف تعريف جوجل، لاختيار صورة تناسبك من أجل كل ذلك.

1. افتح أي صفحة جوجل، يمكن أن تكون حتى صفحة جوجل الرئيسية، وقم بتسجيل الدخول إلى حسابك، إذا لم تكن قد قمت بتسجيل الدخول بالفعل.

2. اضغط فوق صورة ملف التعريف الخاص بك في الزاوية العلوية اليمنى، ثم اضغط فوق رمز الكاميرا أسفل صورة ملف التعريف الحالية.

3. ستفتح قائمة "تحديد صورة الملف الشخصي"، اضغط فوق تحديد صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتصفح ملفاتك للحصول على صورة، أو فقط قم بسحب وإفلات صورة من جهاز الكمبيوتر الخاص بك في النافذة.

4. بمجرد تحميل الصورة، قم بقصها، ثم اضغط فوق تعيين كصورة الملف الشخصي في الجزء السفلي الأيسر.

لديك الآن صورة ملف تعريف جديدة، وفي غضون بضع دقائق، ومن المفترض أن يتم تفعيلها عبر جميع مواقع الويب والتطبيقات التي تستخدم حساب جوجل الخاص بك من أجلها، وسيشمل ذلك، على سبيل المثال:

• موقع يوتيوب

• Gmail

• Google Drive

• تطبيقات جوجل