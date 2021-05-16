شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تنهى عمل 3 نسخ من ويندوز 10 .. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقرير حديثة عن أن 3 إصدارات من نظام التشغيل ويندوز 10 (الإصدارات 1803 و1809 و1909) إلى نهاية الخدمة، كما ذكرت شركة مايكروسوفت للعملاء، حيث لن تتلقى الأجهزة العاملة بإصدارات ويندوز 10 التى وصلت إلى نهاية الخدمة بعد الآن دعمًا فنيًا أو إصلاحات أخطاء شهرية وأمن لحمايتها من أحدث تهديدات الأمان المكتشفة.

وبينما عادةً ما تنصح مايكروسوفت مستخدمى المنتجات التى وصلت إلى نهاية الخدمة بالترقية فى أقرب وقت ممكن إلى أحدث الإصدارات المتاحة للحفاظ على أنظمتهم آمنة، فإن الشركة تنشر عادةً تحديثات الميزات لبعض الأجهزة القديمة التى تصل إلى نهاية الخدمة.

وقالت مايكروسوفت: يقوم Windows Update تلقائيًا ببدء تحديث ميزة أجهزة المستهلك التى تعمل بنظام ويندوز 10 وأجهزة الأعمال غير المدارة الموجودة فى غضون عدة أشهر من الوصول إلى نهاية الخدمة، وأضافت: بالنسبة لهذه الأجهزة، يمكنك اختيار وقت مناسب لإعادة تشغيل جهازك وإكمال التحديث.

ووصلت إصدارات Home و Pro و Pro Education و Pro for Workstations من ويندوز 10، الإصدار 1909، وجميع إصدارات Windows Server، الإصدار 1909، إلى نهاية الخدمة، ووصلت أيضًا عدة إصدارات من إصدارات النظام التشغيلي، الإصدار 1803 و 1809، إلى نهاية الخدمة فى 11 مايو 2021، بعد أن قامت مايكروسوفت بتأخيرها بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتتضمن قائمة الإصدارات التى وصلت إلى نهاية الخدمة لهذا الشهر:

الإصدار 1909 من ويندوز 10: Home وPro وPro for Workstations و Pro for Education، وجميع نسخ Windows Server الإصدار 1909.

الإصدار 1809 من ويندوز 10: جميع الإصدارات باستثناء Windows 10 Enterprise LTSC 2019 و Windows 10 IoT Core.

الإصدار 1803 من ويندوز 10، والإصدار 1803 من Windows Server.

وأضافت مايكروسوفت الإصدار 2004 من النظام التشغيلى إلى قناة النشر الواسعة، مما جعله متاحًا للجميع عبر Windows Update بدءًا من شهر فبراير 2021.