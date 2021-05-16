شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد مساعد جوجل على iOS أو أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتوفر مساعد جوجل على كل من نظام iOS وأجهزة أندرويد، فإنه مستمع دقيق ويقدم نتائج جيدة عندما تقول "OK Google" أو "Hey Google"، عندها بتم فتح التطبيق والبدء في الاستماع إلى أوامرك، ويعد الحصول على مساعد جوجل وتشغيله على هاتفك أو جهازك اللوحي أمرًا بسيطًا جدا، على الرغم من أنه من الأسهل القيام به على أندرويد، حيث يتم دمج جوجل في نظام التشغيل.

كيفية إعداد مساعد جوجل على أندرويد

وفقا لما ذكره موقع "Business insider"، فإنه إذا كان لديك جهاز يعمل بنظام أندرويد، سيأتى مساعد جوجل مثبتا مسبقا، كما أنه لاستخدام عبارة التنشيط "OK Google" أو "Hey Google"، ستحتاج إلى تمكينها.

1. افتح تطبيق جوجل واضغط على النقاط الثلاث في الزاوية اليمنى السفلية، ثم اضغط على "الإعدادات".

2. اضغط على "Voice" ثم على "Voice Match".

3. في شاشة Voice Match، قم بتشغيل "Hey Google" عن طريق تمرير شريط التمرير إلى اليمين.

كيفية إعداد مساعد جوجل على أيفون وأيباد

يمكنك لاستخدام مساعد جوجل على جهاز أيفون أو أيباد، أن تفتح تطبيق المساعد في كل مرة لكى تصل له، وهذه هي خطوات إعداده:

1. قم بتثبيت تطبيق مساعد جوجل، لاحظ أن هذا يختلف عن تطبيق جوجل الذي ربما قمت بتثبيته بالفعل، وقم بتشغيل التطبيق، وإذا طُلب منك ذلك، قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل الخاص بك.

2. في الصفحة الرئيسية، اضغط فوق رمز الميكروفون في الجزء السفلي من الشاشة.

3. سيبدأ مساعد Google في الاستماع، يمكنك أن تعط الأمر أو استفسارك، وسيستجيب.