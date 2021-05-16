شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أمازون تسعى لتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة فى بريطانيا قبل نهاية 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستوفر أمازون 10000 وظيفة دائمة جديدة فى المملكة المتحدة فى عام 2021، ما يرفع إجمالى قوتها العاملة فى البلاد إلى أكثر من 55 ألفًا، حيث يوفر الإعلان دفعة مرحب بها لسوق العمل البريطانى غير المستقر، حيث وصلت البطالة إلى ما يقرب من 5٪.

وقالت أمازون إن الوظائف الجديدة ستشمل أدوارًا عبر شبكة عملياتها، فى مكاتب الشركة وخدمات أمازون ويب (AWS)، وتخطط المجموعة لفتح مركز جديد للوفاء فى هينكلي، وسط إنجلترا، ما يوفر 700 فرصة عمل، وستفتتح أيضًا مركزًا للطرود فى دونكاستر، شمال إنجلترا، ومراكز أخرى للوفاء فى دارتفورد، بالقرب من لندن، وجيتسهيد فى شمال شرق إنجلترا، وسويندون فى غرب إنجلترا، حيث سيوفر كل منها أكثر من 1300 وظيفة دائمة.

وبالإضافة إلى الأدوار التى تختار طلبات العملاء وتعبئتها وشحنها، سيتم إنشاء وظائف فى الهندسة والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات والتمويل، وقالت الشركة إن أدوار الشركة ستكون عبر الأزياء والتسويق الرقمى والهندسة وإنتاج الفيديو وتطوير البرمجيات والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعى والتعلم الآلي.

كما أعلنت أمازون عن استثمار بقيمة 10 ملايين جنيه إسترلينى (14 مليون دولار) على مدى ثلاث سنوات لتدريب ما يصل إلى 5000 موظف على مهارات جديدة.