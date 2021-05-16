شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل صاروخ Rocket Lab في الوصول إلى المدار وفقدان قمرين صناعيين والان مع تفاصيل الخبر
كتب Rocket Lab في بيان على Twitter بعد الفشل: "حدثت مشكلة أثناء الإطلاق اليوم، ما أدى إلى فقدان المهمة، نحن نأسف بشدة لعملائنا في الإطلاق BlackSky و Spaceflight، مضيفا "حدثت المشكلة بعد فترة وجيزة من المرحلة الثانية من الاشتعال.
كما كان فشل إطلاق أول إلكترون لـ Rocket Lab في عام 2017 في الوصول إلى المدار بسبب مشكلة في القياس عن بُعد، ولكن بصرف النظر عن تلك الرحلات، شهدت Rocket Lab 18 عملية إطلاق ناجحة.
أطلقت Rocket Lab المعزز الصاروخى إلكترون، الذى يبلغ طوله 58 قدمًا (18 مترًا) في الساعة 7:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1111 بتوقيت جرينتش) بعد أكثر من ساعة بقليل من التأخير بسبب الرياح العالية المستوى، وكانت المهمة هي الرحلة رقم 20 للشركة.