شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: فشل صاروخ Rocket Lab في الوصول إلى المدار وفقدان قمرين صناعيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل صاروخ Rocket Lab المسمى Electron، الذي يحمل قمرين صناعيين تجاريين في الوصول إلى المدار بعد دقائق فقط من الإقلاع، فحدث فشل الإطلاق بعد أقل من ثلاث دقائق من الإطلاق من مجمع الإطلاق 1 في Rocket Lab في شبه جزيرة ماهيا بنيوزيلندا، وبعد انفصال مرحلتين للإلكترون، ضاع قمرين صناعيين لمراقبة الأرض.

كتب Rocket Lab في بيان على Twitter بعد الفشل: "حدثت مشكلة أثناء الإطلاق اليوم، ما أدى إلى فقدان المهمة، نحن نأسف بشدة لعملائنا في الإطلاق BlackSky و Spaceflight، مضيفا "حدثت المشكلة بعد فترة وجيزة من المرحلة الثانية من الاشتعال.

أظهرت كاميرا مثبتة على المرحلة العليا للصاروخ انفصال المرحلة بعد دقيقتين و35 ثانية من الرحلة، متبوعًا بما بدا أنه اشتعال قصير وحركة جانبية حادة.

وأكد Rocket Lab فقدان القياس عن بعد من الصاروخ بعد أربع دقائق من الإقلاع، وجاء فشل الإطلاق اليوم في أعقاب إطلاق فاشل في يوليو 2020، والذي تتبعه الشركة إلى اتصال كهربائي خاطئ.

كما كان فشل إطلاق أول إلكترون لـ Rocket Lab في عام 2017 في الوصول إلى المدار بسبب مشكلة في القياس عن بُعد، ولكن بصرف النظر عن تلك الرحلات، شهدت Rocket Lab 18 عملية إطلاق ناجحة.

أطلقت Rocket Lab المعزز الصاروخى إلكترون، الذى يبلغ طوله 58 قدمًا (18 مترًا) في الساعة 7:11 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة (1111 بتوقيت جرينتش) بعد أكثر من ساعة بقليل من التأخير بسبب الرياح العالية المستوى، وكانت المهمة هي الرحلة رقم 20 للشركة.