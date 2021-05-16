شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Pinterest تختبر ميزة البث المباشر هذا الشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدخل شركة Pinterest للوسائط الاجتماعية فى مجال البث المباشر من خلال حدث افتراضى مع 21 من المبدعين هذا الشهر، فوفقًا لـ TechCrunch، سيكون الحدث الافتراضى من 24 إلى 25 مايو هو أول حدث لبث محتوى منشئ المحتوى على Pinterest لأكثر من 475 مليون مستخدم عالمي.

ويسمح البث المباشر لما يصل إلى خمسة "ضيوف" وعدد غير محدود من المشاهدين، وذكر التقرير: "سيساعد المنسقون فى التحكم فى التجربة، وسيكون لديهم أيضًا القدرة على إزالة الأشخاص من الدردشة إذا لم يلتزموا بمعايير مجتمع Pinterest".

وسيتم توجيه المستخدمين إلى الحدث المباشر عبر علامة تبويب "Live" الجديدة داخل تطبيق Pinterest لنظامى التشغيل iOS وAndroid، وقال ديفيد تمبل، رئيس المبدعين فى Pinterest :"كمنصة مرئية، يكتشف الناس مليارات الأفكار على Pinterest كل يوم، ونحن نبحث دائمًا عن طرق جديدة لمساعدتهم على إحياء هذه الأفكار".

وتخطط Pinterest، التى زادت قيمتها السوقية بأكثر من 600 فى المائة خلال الوباء، لأن تظل شركة مستقلة، وكانت هناك تقارير فى فبراير تفيد بأن مايكروسوفت تخطط للاستحواذ على شركة Pinterest لوسائل التواصل الاجتماعى البالغة قيمتها 51 مليار دولار، لكن المحادثات لم تتحقق، وقد توسعت قاعدة مستخدمى Pinterest الدوليين بنسبة 46 فى المائة لتصل إلى 361 مليون مستخدم.