تكنولوجيا: خدمة تويتر القادمة تنطلق بعنوان”Blue” وإشتراك شهري 3 دولارات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة تويتر لإطلاق خدمة مدفوعة جديدة خلال الفترة القادمة، ولقد كشف تقرير جديد عن عنوان الخدمة الجديدة التي تنطلق بعنوان “Blue” وإشتراك شهري بقيمة 3 دولارات.

كشفت Jane Manchun Wong عن عنوان الخدمة المدفوعة المرتقبة من تويتر والتي تقدم للمستخدمين إمتيازات حصرية في تطبيق تويتر، ومنها ميزة التراجع عن التغريدات، إلى جانب ميزة “Collections ” التي تتيح للمستخدم تنسيق التغريدات المحفوظة في التطبيق.

كما أضافت Jane Manchun Wong أن خدمة تويتر الجديدة ستتوفر بمستويات للمستخدمين، على أن تضاف مزيد من المميزات مع مستوى التسعير الأعلى، مثل واجهة أكثر وضوحاً على سبيل المثال.

وتشير التوقعات إلى أن شركة تويتر ستبدأ بمستوى تسعير منخفض للخدمة الجديدة بهدف جذب أكبر عدد من المستخدمين، أيضاً من المقرر أن تكون خدمة Blue المدفوعة بداية لإستراتيجية جديدة من تويتر تهدف إلى خفض الإعتماد على المادة الإعلانية في التطبيق.

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