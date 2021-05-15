شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح للمستخدمين مشاركة الصور والمنشورات من أجهزة الكمبيوتر قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد عن أن تطبيق إنستجرام لمراسلة الصور المملوك لشركة "فيس بوك" يعمل على ميزة جديدة قد تسمح لمستخدميه بإنشاء منشورات من أجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، حيث شارك المسرب Tipster Alessandro Paluzzi التحديث عبر تغريدة حيث قال إن انستجرام يعمل على القدرة على إنشاء منشورات من موقع سطح المكتب.

وقال إنه يتم حاليًا اختبار الميزة داخليًا، وفى التغريدة، شارك المسرب أيضًا لقطات شاشة للميزة الجديدة، ويبدو أن الصور ذات ميزة فى الاختبار ويمكن أن تختلف بمجرد طرحها أخيرًا، ولإنشاء منشور من موقع انستجرام لسطح المكتب، يتعين على المرء النقر فوق الزر الموجود أعلى عرض سطح المكتب (رمز "+" داخل مربع مستدير).

وسيتمكن مستخدمو سطح المكتب من سحب وإسقاط الصور ومقاطع الفيديو على الموقع. سيتم تزويدهم أيضًا بدعم محرر الصور لاقتصاص الصور وتطبيق الفلاتر.

وعلى غرار مستخدمى التطبيق، سيتمكن مستخدمو سطح المكتب أيضًا من إضافة تسميات توضيحية ومواقع إلى الصور، ويمكنهم أيضًا وضع علامة على الأشخاص الموجودين فى الصورة، وفى الإعدادات المتقدمة، سيتمكنون من تعطيل التعليقات أيضًا.

على الرغم من أن Tipster لا يعطى أى تاريخ لطرح الميزة، إلا أنه من المتوقع أن يأتى فى المستقبل القريب.