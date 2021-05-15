شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: ترتيب التطبيقات على شاشة موبايلك يكشف عن شخصيتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف ترتيب التطبيقات على الشاشة الرئيسية للهاتف الذكى الكثير عن أى شخص، حيث يمكن أن تعرف طبيعة هذا الشخص من خلال النظر لترتيب التطبيقات على هاتفه الذكى، خاصة فى ظل وجود العديد من التطبيقات والتى قد يتجاوز عددها الـ 80 تطبيق.

ولعل ذلك دفع متاجر الهواتف المحمولة فى بريطانيا للتعاون مع أخصائية علم النفس التجارى سونيا دينيفا للبحث فى ما يقوله تخطيط الشاشة الرئيسية لدينا بالفعل عن شخصياتنا، وفى ما يلى تتناول Sonya الجوانب المختلفة لتنظيم الشاشة الرئيسية: جميع

- من يضعون التطبيقات فى مجلدات

إذا نظمت تطبيقاتك فى مجلدات مختلفة، أو رتبت تطبيقاتك أبجديًا أو حتى لونيًا، فهذا يشير إلى أنك فرد منظم بدرجة عالية، وتشرح سونيا: "الأشخاص الذين يحبون تنظيم تطبيقاتهم مثل هذا عادة ما يكون لديهم حاجة متزايدة للتحكم، إنهم بحاجة إلى نظام وهيكل فى حياتهم، والقدرة على التنبؤ وخطط للتعامل مع الضغوطات اليومية.

وأضافت "قد يكونون أيضًا من أصحاب الكمال الذين يخشون الفشل ويميلون إلى القلق كثيرًا بشأن المستقبل، إنهم عمليون، ولديهم مهارات جيدة فى إدارة الوقت ولن يتخذوا القرارات إلا بعد تفكير دقيق".

- من يقومون بتصميم شعارات تطبيقاتهم المختلفة

إذا كنت قد استفدت من تحديث iOS الذى يسمح لك بتصميم شعارات التطبيق الخاصة بك، فيجب أن يكون لديك بعض الذوق الإبداعي، وعادةً ما يحب الأشخاص الذين يصممون تطبيقاتهم الخاصة أن يكون لديهم جمالية، مثل الأسود والأبيض، ويستمرون فى هذا الموضوع طوال حياتهم.

وتحتوى الشاشة الرئيسية # IOS14 على Instagram على أكثر من 27000 منشور، حيث يعرض الأشخاص شاشاتهم الرئيسية المخصصة وتصميمات أيقونات التطبيق، و تقول سونيا: "يمكن أن يكون هؤلاء الأشخاص منفتحين ومبتكرين وقادرين على التفكير خارج الصندوق، أما إذا كان هناك تفضيل معين للموضوعات بلون واحد، فقد يكون لذلك تأثير على الإبداع. "

- لا تنظم تطبيقاتك

إذا لم تقم بتنظيم تطبيقاتك على الإطلاق وتركتها فى موضع تنزيلها، أو تركت عدة إشعارات بدون تحديد، فقد يشير ذلك إلى أنك أفضل فى تحديد الأولويات، حيث تقول سونيا: "هؤلاء عادة ما يكونون أشخاصًا متسامحين مع محفزات متعددة من بيئتهم ويمكن أن يزدهروا فيما قد يبدو للبعض وكأنه فوضى، و"يمكن أن يكون هؤلاء الأفراد جيدًا فى تحديد الأولويات وتجاهل كل شيء غير ذى صلة بالإضافة إلى احتمال أن يكونوا عفويين ومغامرين ويقودهم الدافع والعواطف عند اتخاذ القرارات."

- تضع صور للخلفية

يختار بعض الأشخاص صورًا لأحبائهم أو حيواناتهم الأليفة المحبوب كصورة للخلفية، ومع ذلك، يلتزم بعض الأشخاص ببساطة بصورة الخلفية الافتراضية لهاتفهم، حيث قد يكون تحديد الصورة الافتراضية نتيجة للخوف من رؤية الأشخاص لخلفيتهم أثناء ساعات العمل، أو لمجرد أنهم لا يعرفون كيفية تغييرها.

ومن ناحية أخرى، قد يقوم الأشخاص الذين يختارون صورًا للشاطئ أو الطبيعة بذلك كوسيلة للهروب من الواقع، وقترح سونيا: "إذا اختار شخص ما صورة لأحبائه لشاشة هاتفه الرئيسية، فهذا لا يعنى بالضرورة أنه اجتماعى للغاية ومتواصل - فى الواقع، قد تكون هذه صورة الشخص المقرب الوحيد لديهم فى العالم.

الأمر نفسه ينطبق على أولئك الذين يختارون صورة الطبيعة - فقد يحبون السفر أو يكونون انطوائيين أو يرغبون فى تذكير أنفسهم بذكرى جميلة أو ربما يمرون بفترة عصيبة ويحلمون ببعض الوقت.