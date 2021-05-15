جوجل تتعرض لغرامة إيطالية بقيمة 120 مليون دولار

دبي - يزن راشد - أصدرت هيئة المنافسة الإيطالية ICA غرامة قدرها 120 مليون دولار (100 مليون يورو) ضد شركة جوجل بسبب عدم السماح لتطبيق شحن تابع لجهة خارجية عبر Android Auto في عام 2019.

وبدأت القضية بتحقيق بأعمال برمجيات السيارات لعملاق البحث، التي كانت حتى شهر أكتوبر 2020 تتضمن قيودًا حول أنواع التطبيقات المسموح بتطويرها وإصدارها للاستخدام أثناء القيادة.

واشتكت Enel Group، وهي شركة إيطالية للطاقة، في الأصل في عام 2019 من أن جوجل لن تسمح بتطبيق Enel X Recharge عبر Android Auto.

ويمكن أن يساعد التطبيق في العثور على مواقع شحن السيارات الكهربائية، وهي ميزة أضافتها جوجل للمرة الأولى إلى خرائطها في عام 2018.

وتركز غرامة هيئة المنافسة الإيطالية على Enel X JuicePass، وهو الإصدار المعاد تسميته من التطبيق نفسه مع ميزات السيارات الكهربائية نفسها.

وإلى جانب الغرامة، تطلب هيئة المنافسة الإيطالية من جوجل فتح Android Auto لمزيد من المطورين، وهو أمر قامت به الشركة سابقًا، والسماح لشركة Enel Group بالدخول إلى المنصة.

وجاء في القرار: أمرت الهيئة جوجل بإتاحة أدوات لبرمجة التطبيقات القابلة للتشغيل البيني مع Android Auto لشركة Enel Group، وكذلك مطوري التطبيقات الآخرين.

وأضاف: تراقب الهيئة التنفيذ الفعال والصحيح للالتزامات المفروضة من خلال خبير مستقل، الذي يجب أن تقدم له جوجل كل التعاون والمعلومات المطلوبة.

وقبل تغيير التطبيقات التي تسمح بها، طلبت جوجل أن تتضمن تطبيقات Android Auto نوعًا من المراسلة أو خيار تشغيل الوسائط، مع تحديد التنقل عبر Waze وخرائطها.

ومنذ أن غيرت الشركة مسارها، تم إطلاق تطبيقات شحن مماثلة لـ JuicePass، مثل ChargePoint، عبر المنصة، دون أي مشاكل.

وهناك احتمال أن تكون شكاوى Enel Group قد ساعدت في تحفيز التغيير في المقام الأول منذ أن بدأت ICA تحقيقاتها قبل أن تخفف جوجل من قيودها

وأوضحت جوجل أنها لا توافق على قرار الهيئة، وقالت: الأولوية الأولى لمنصة Android Auto هي ضمان إمكانية استخدام التطبيقات بأمان أثناء القيادة، ولهذا السبب لدينا إرشادات صارمة بشأن أنواع التطبيقات المدعومة حاليًا وتستند إلى اختبارات تشتيت السائق والمعايير التنظيمية والصناعية، وهناك آلاف التطبيقات المتوافقة مع Android Auto، وهدفنا هو السماح لمزيد من المطورين بإتاحة تطبيقاتهم بمرور الوقت.

وأضافت عملاقة البحث: إن Enel Group قادرة على دمج تطبيقها في Android Auto باستخدام أحد نماذج التنقل أو الحجز التي توفرها.

وأصبح Android Auto أكثر شيوعًا، وقامت جوجل بتطوير علاقات مباشرة مع شركات صناعة السيارات الأوروبية مثل فولفو.

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