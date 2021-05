هجوم طلب الفدية يضرب الخدمات الصحية في أيرلندا

دبي - يزن راشد - أغلقت الخدمة الصحية في أيرلندا HSE جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات يوم أمس الجمعة بعد أن تعرضت لهجوم طلب فدية معقد وكبير أدى إلى تعطيل اختبار فيروس كورونا وخدمات المرضى الأخرى.

وقال مسؤول الخدمات الصحية الأيرلندي: إن هناك هجوم طلب فدية كبير على أنظمة تكنولوجيا المعلومات، دون التعليق على التفاصيل.

وقال وزير الدولة للمشتريات العامة والحكومة الإلكترونية: إن مجموعة إجرامية إلكترونية دولية مسؤولة عن الهجوم، وهذا ليس تجسسًا، بل كان هجومًا دوليًا، ولكن هذه مجرد عصابة إجرامية إلكترونية تبحث عن المال.

وقالت HSE في There is a significant ransomware attack on the HSE IT systems. We have taken the precaution of shutting down all our our IT systems in order to protect them from this attack and to allow us fully assess the situation with our own security partners. — HSE Ireland (@HSELive) May 14, 2021 : اتخذنا الاحتياطات اللازمة لإغلاق جميع أنظمة تكنولوجيا المعلومات لدينا من أجل حمايتها من هذا الهجوم والسماح لنا بتقييم الوضع بشكل كامل مع شركائنا في مجال الأمن، ونعتذر عن أي إزعاج للمرضى ونقدم المزيد من المعلومات عند توفرها.

ولم يتأثر برنامج التطعيم في أيرلندا ويتم المضي قدمًا في المواعيد كما هو مخطط له، ولكن تم إلغاء اتصال بوابة التسجيل.

ولا يمكن للأطباء أيضًا إحالة الأشخاص لإجراء اختبارات فيروس كورونا، ولذلك تم إخبار المرضى باستخدام مراكز الاختبار دون حجز أولي.

وقالت HSE: إن خدمة سيارات الإسعاف لديها تعمل بشكل طبيعي، فيما قال رئيس الوزراء: إن أيرلندا لن تدفع أي فدية.

وأثر هجوم طلب الفدية في جميع أنظمة أيرلندا الوطنية والمحلية التي تشارك في جميع خدماتها الأساسية،

وتمثل منظمات الرعاية الصحية أهدافًا ذات قيمة عالية لهجمات طلب الفدية، حيث لديها دافع كبير للدفع من أجل استعادة الأنظمة بسرعة.

وبالنظر إلى طبيعة هذا القطاع، غالبًا ما يكون موظفو الرعاية الصحية مقيدون بالوقت، مما يدفعهم إلى النقر والتنزيل والتعامل مع البريد الإلكتروني بسرعة، بينما قد يقعون ضحية لهجمات البريد الإلكتروني المعتمدة على الهندسة الاجتماعية.

وتأتي هذه الأخبار في أعقاب هجوم إلكتروني كبير على خط أنابيب كولونيال في الولايات المتحدة أدى إلى شل أنظمة توصيل الغاز في الولايات الجنوبية الشرقية.

واستأنفت كولونيال عملياتها، ولكنها قالت: إن جدول التسليم لن يعود إلى طبيعته لعدة أيام، ودفعت الشركة فدية قدرها 5 ملايين دولار للقراصنة.

ويعتقد أن الهجوم نفذته مجموعة القرصنة DarkSide، وهي مجموعة جديدة نسبيًا، لكن محللي الأمن السيبراني يعتقدون أنها خطيرة.

ولم تكن HSE هي المنظمة الوحيدة التي أعلنت يوم الجمعة أنها تعرضت لهجوم طلب الفدية، حيث قالت توشيبا تيك Toshiba Tec، وهي قسم من تكتل التكنولوجيا الياباني توشيبا: إن أعمالها الأوروبية كانت ضحية لمثل هذا الاختراق في 4 مايو.

وفي عام 2017، كانت الخدمة الصحية الوطنية في المملكة المتحدة واحدة من العديد من المنظمات التي أصيبت ببرنامج ضار يُعرف باسم WannaCry.

