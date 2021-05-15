شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع درجة حرارة الرياح الشمسية بمقدار 10 مرات عما كان متوقعًا والان مع تفاصيل الخبر
يقول الفريق، إن فهم كيفية بقاء الرياح شديدة الحرارة يمكن أن يساعد المتنبئين بالطقس الفضائي على التنبؤ بشكل أفضل عندما تضرب العواصف الكبيرة الأرض في المستقبل.
كشفت عمليات المحاكاة أن الرياح تحتفظ بالحرارة بفضل عمليات إعادة الاتصال المغناطيسية على نطاق صغير، والتي تتشكل في اضطرابات الرياح نفسها، على غرار العملية التي تؤدي إلى توهجات وانفجارات كبيرة على سطح الشمس.
حلل الفريق البريطاني، بتمويل من مجلس منشآت العلوم والتكنولوجيا (STFC)، عمليات محاكاة للرياح الشمسية على كمبيوتر عملاق قوي.
كما تم إجراء عمليات المحاكاة باستخدام البيانات المكثفة لمنشأة الحوسبة عالية الأداء (HPC) التابعة لمنشأة DiRAC في خدمة Leicester.
واستنتج الفريق أن الرياح الشمسية تبقى ساخنة لفترة أطول بسبب إعادة الاتصال المغناطيسي على نطاق صغير الذي يتشكل في اضطراب الرياح الشمسية.
تحدث هذه الظاهرة عندما ينكسر خطان متعاكسان من المجال المغناطيسي ويعاودان الاتصال ببعضهما البعض، مما يؤدي إلى إطلاق كميات هائلة من الطاقة.