شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "تويتر" يطرح ميزة البحث فى الرسائل الخاصة على هواتف أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن تطبيق "تويتر" للتغريدات، عن قربه من طرح ميزة ينتظرها أصحابه هواتف "أندرويد" الذكية، والتي ستمكن المغردين من البحث في سجل رسائلهم الخاصة.

وقالت شركة "تويتر" في بيان لها، إن الميزة ستكون "نسخة محسّنة" من ميزة البحث الحالية، موضحة أنها ستسمح للمستخدمين بالبحث في سجل الرسائل المباشرة بالكامل وليس فقط الرسائل الحديثة، كما تعمل "تويتر" على إضافة القدرة على البحث في محتوى الرسائل نفسها، بدلا من البحث عن المرسل فقط.

وأشارت شركة "تويتر" إلى أن هذا التحديث قادم "في وقت لاحق من هذا العام"، بحسب ما جاء في بيانها، وكانت "تويتر" أطلقت خدمة البحث في الرسائل الخاصة قبل عامين على هواتف "آيفون" ونسخة الويب.