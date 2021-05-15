شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة تكشف: ثلثا الأمريكيين يعتقدون بوجود الكائنات الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتقد ما يقرب من ثلثي جميع الأمريكيين الآن أن الحياة خارج كوكب الأرض موجودة، وأن حكومة الولايات المتحدة لا تخبر الجمهور بالحقيقة الكاملة، وفقًا لمسح نشرته شبكة سي بي إس نيوز مؤخرًا، وتعد نتائج الاستطلاع زيادة حادة عن آخر مرة طرحت فيها المنصة الإخبارية نفس السؤال في عام 2017.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وكان 56% فقط يعتقدون من قبل أن هناك كائنات فضائية على كواكب أخرى مقارنة بـ 66% ممن يعتقدون اليوم.

استطلعت شبكة سي بي إس 1009 بالغين عبر الهاتف في جميع أنحاء البلاد بين 23 و 28 مارس، وقال نيك بوب، الموظف السابق ومحقق الأجسام الطائرة المجهولة بوزارة الدفاع البريطانية: "أنا سعيد بنتائج الاستطلاع الجديدة هذه، لكنني لم أتفاجأ".

إنها تعكس الاهتمام المكتشف حديثًا الذي يتمتع به موضوع الأجسام الغريبة، لقد خرج الموضوع من الهامش إلى الاتجاه السائد، بسبب سلسلة مذهلة من الاكتشافات في السنوات الثلاث الماضية.

يعتقد 73% من المشاركين في الاستطلاع أن الحكومة الأمريكية تعرف أكثر مما تسمح به بشأن هذا الموضوع، وهو رقم قال بوب إنه كان "مذهلاً بشكل خاص".

وأضاف بوب، "اعتقد بشكل أساسي أنه رد فعل على الأحداث الأخيرة، نفت حكومة الولايات المتحدة لسنوات أي اهتمام رسمي أو تورط في هذا الموضوع، وقالت إن التحقيقات توقفت في نهاية عام 1969 عندما تم تنفيذ مشروع الكتاب الأزرق".

وتابع بوب، "ثم تم الكشف عن وجود AATIP (برنامج تحديد التهديدات الفضائية المتقدمة)، جنبًا إلى جنب مع مقاطع فيديو البحرية الأمريكية، وأدرك الناس أنهم قد كذبوا عليهم".

كما يعتقد ثلث الذين شملهم الاستطلاع أن الاتصال بالحياة خارج كوكب الأرض سيحدث في حياتهم، ويعتقد 10% أنه تم بالفعل إجراء اتصال، على الرغم من أن النتائج لم تحدد متى أو مكان حدوث هذا الاتصال.