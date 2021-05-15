تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم هاتفي Pixel 6 وPixel 6 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رصدت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد لهواتف Pixel 6 وPixel 6 Pro المرتقبة من جوجل، والتي تؤكد على تصميم مميز لهاتف Pixel 6 Pro.

تستعد شركة جوجل لإطلاق جيل جديد من هواتف Pixel لاحقاً هذا العام، على أن يشمل الجيل الجديد هاتفي Pixel 6 وPixel 6 Pro، ولقد أكدت أحدث الصور المسربة ثلاثية الأبعاد على أن جوجل تقدم الإصدار الأعلى من السلسلة بتصميم مميز، بينما تقدم Pixel 6 بنفس لغة التصميم المميزة للإصدارات السابقة للحفاظ على مستوى تسعير معقول لهذا الإصدار.

ولقد أكد Prosser وأيضاً صفحة Max Weinbach على دقة الصور المسربة للإصدارات القادمة من سلسلة Pixel 6، حيث تتميز الإصدارات الجديدة بثلاثة من النغمات في الألوان تتضمن اللون البرتقالي، الأسود إلى جانب اللون الأبيض.

كما تظهر الكاميرة الخلفية بتصميم بارز في نتوء يمتد من الحافة إلى الحافة، كما تتميز وحدة الكاميرة بتصميم زجاجي باللون الأسود، بينما يأتي اللون البرتقالي في الجزء العلوي، واللون الأبيض في الجزء الأكبر السفلي مع شعار جوجل.

ويأتي الإصدار الرئيسي Pixel 6 بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، بينما يأتي هاتف Google Pixel 6 Pro بإعدادات ثلاثية في الكاميرة الخلفية، والتي تتضمن المستشعر الرئيسي ومستشعر بزوايا عرض واسعة ، ومستشعر telephoto.

من جانب أخر تأتي الكاميرة الأمامية في الهاتفين في ثقب يتوسط الشاشة، ومن المتوقع أن يضم هاتفي Pixel 6 مستشعر للبصمة مدمج في الشاشة، بشكل خاص مع إتجاه جوجل لتبني تصميم ثقب الشاشة للكاميرة الذي يصعب معه إضافة مستشعر للتعرف على الوجه.

المصدر

اعلان





