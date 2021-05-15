شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه وضع توفير الطاقة فى iOS 14 وكيف تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفر نظام التشغيل iOS 14 وضعا جديدا لتوفير الطاقة يعرف بـ Power Reserve، والذى يتيح إمكانية استخدام وظائف معينة فى هاتف آيفون الخاص بك حتى بعد نفاد البطارية.

وضع Power Reserve

يتيح هذا الوضع الوصول إلى وظائف معينة فى هاتف آيفون الخاص بك حتى بعد نفاد البطارية، ويمكن أن يساعدك هذا فى العديد من المواقف التى قد ينفد فيها شحن هاتفك بشكل غير متوقع، ولا يمكنك الوصول إلى شاحن، كما يرتبط Power Reserve برؤية شركة آبل للمستقبل، حيث تريد الشركة أن يكون هاتف آيفون الخاص بك هو الشيء الأساسى الوحيد الذى تحتاج إلى حمله معك عند الخروج من المنزل.

كيف يعمل وضع توفير الطاقة

يعتمد وضع (توفير الطاقة) فى عمله على خاصية (NFC Tags) وميزة (Express Cards) فى آيفون، حيث لا تتطلب ميزة (Express Cards) مصادقة Face ID أو Touch ID، لذا فإن البيانات المحفوظة فى (NFC Tag) ستسمح لك بالدفع بسهولة.

وبالطريقة نفسها مع وجود ميزة (Car key) الجديدة فى نظام التشغيل (iOS 14) سيؤدى النقر على هاتف آيفون إلى إلغاء قفل السيارة بسهولة، الجدير بالذكر أن وضع (توفير الطاقة) سيُفعل تلقائيًا فى هاتف آيفون عندما تنفد البطارية، وسيتوقف تلقائيًا مرة أخرى عند شحن الهاتف.