تكنولوجيا: سوني تطلق وحدات تحكم PS5 DualSense بتصميم مستوحى من المجرة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة سوني مؤخراً الإصدارات الجديدة من وحدات تحكم PS5 DualSense المستوحاة من المجرة، والتي تتوفر باللون الأسود Midnight والأحمر Cosmic.

تقدم شركة سوني لمستخدمي أجهزة PS5 الجديدة إختيار جديد في ذراع التحكم PS5 DualSense، الذي يأتي بتصميم جديد واثنان من الإختيارات في الألوان.

ويأتي الإختيار الأول من PS5 DualSense والذي يعرف ب”Midnight Black” بانثان من الدرجات من اللون الأسود، مع ظلال باللون الرمادي، والذي تشير إليه سوني بأنه يكشف عن رؤيتنا للفضاء الخارجي عند النظر للسماء ليلاً.

بينما يأتي النموذج الثاتي أول الذي يعرف ب”Cosmic Red” بدرجات للألوان تجمع بين اللون الأحمر والأسود، حيث إستوحت سوني تصميم ذراع التحكم من ألوان المجرة.

ومن المقرر أن يتوفر النموذج الأول من ذراع التحكم Midnight بسعر 70 دولار، بينما ينطلق النموذج الثاني Cosmic بسعر 75 دولار، على أن تتوفر الإصدارات الجديدة للحجز المسبق الآن على Amazon بينما تتوفر للشراء في 18 من شهر يونيو المقبل.

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