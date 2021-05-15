شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هذا ما سيحدث لحسابك على واتس آب إذا لم تقبل سياسته الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال واتس آب فى وقت سابق إنه سيبدأ فى تنفيذ سياسة خصوصيته الجديدة بحلول 15 مايو وهو ما يوافق اليوم، لكن التطبيق أوضح أن المستخدمين لن يفقدوا أى مميزات إذا رفضوا قبول سياسة الخصوصية الجديدة بحلول 15 مايو، ومع ذلك، هذا لا يعنى أن المستخدمين لن يضطروا إلى قبول تحديث الخصوصية الجديد، وذلك نظرًا لأن المستخدمين لن يتمتعوا بالوظائف الكاملة لحساب واتس آب الخاص بهم حتى يقبلوها، وفيما يلى كل ما تحتاج معرفته.

- لن يتم حذف حسابك

تقول الشركة: "لن يتم حذف حسابات أى شخص أو فقدان مميزات واتس آب فى 15 مايو بسبب هذا التحديث".

- سيستمر واتس آب فى تذكير المستخدمين بقبول الشروط الجديدة

بينما ألغت الشركة الموعد النهائى للسياسة الجديدة، ستستمر فى تذكير المستخدمين بقبول الشروط الجديدة، وتقول الشركة: "بعد منح الجميع الوقت للمراجعة، نستمر فى تذكير أولئك الذين لم تتح لهم الفرصة للقيام بذلك بالمراجعة والقبول، وبعد فترة عدة أسابيع، سيصبح التذكير الذى يتلقاه الأشخاص فى النهاية مستمرًا"، كما تقول الشركة .

- ماذا بعد أن يبدأ المستخدمون فى تلقى تذكيرات متكررة

تقول الشركة: "فى ذلك الوقت، ستحصل على مميزات محدودة على واتس آب حتى تقبل التحديثات".

- لا يوجد موعد نهائى للمدة التى ستتلقى فيها هذه التذكيرات

"هذا لن يحدث لجميع المستخدمين فى نفس الوقت" حسب الشركة.

- سيفقد المستخدمون أولاً الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بهم

لن يتمكن المستخدمون من الوصول إلى قائمة الدردشة الخاصة بهم، ولكن لا يزال بإمكانهم الرد على المكالمات الهاتفية ومكالمات الفيديو الواردة.

- يمكن للمستخدمين الرد على المكالمات الهاتفية أو مكالمات الفيديو الفائتة

يمكن للمستخدمين الذين قاموا بتمكين الإشعارات النقر عليها لقراءة رسالة أو الرد عليها أو معاودة الاتصال بهاتف فائت أو مكالمة فيديو.

- بعد أسابيع قليلة، توقف واتس آب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هواتف هؤلاء المستخدمين

"بعد بضعة أسابيع من الوظائف المحدودة، لن تتمكن من تلقى المكالمات أو الإشعارات الواردة وسيتوقف واتس آب عن إرسال الرسائل والمكالمات إلى هاتفك، كما تقول صفحة الأسئلة الشائعة للشركة.

- يمكن للمستخدمين تصدير سجل الدردشة الخاص بهم على أندرويد وأيفون

المستخدمون الذين لا يرغبون فى قبول تحديث الخصوصية الجديد لديهم خيار تصدير سجل الدردشة الخاص بهم على أندرويد أو أيفون، وتنزيل تقرير عن حساباتهم.

- سيتم تطبيق سياسة الحسابات غير النشطة على حسابات هؤلاء المستخدمين

أخيرًا، سيتم تطبيق سياسة واتس آب الحالية المتعلقة بالمستخدمين غير النشطين إذا لم يقبل المستخدمون سياسة الخصوصية حتى بعد التذكيرات المتكررة.

- حذف حساب واتس آب شيء لا يمكن التراجع عنه

يعد حذف حسابك أمرًا لا يمكن للمستخدمين عكسه لأنه يمحو سجل رسائلهم، ويزيلهم من جميع مجموعات واتس آب الخاصة بهم، ويحذف نسخ واتس آب الاحتياطية الخاصة بهم.