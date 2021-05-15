شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف حفريات لديناصور "ثرثار" بعد 73 مليون سنة لإخافة الحيوانات المفترسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف مجموعة علماء نوعًا من الديناصورات "الثرثارة" منذ 73 مليون عاما، والتي كانت تصدر "أصواتًا قوية" لإخافة الحيوانات المفترسة وجذب زملائها، وتم العثور على المخلوق - Tlatolophus galorum - بالقرب من General Cepeda في شمال شرق المكسيك من قبل خبراء من المعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ.



عظام الديناصور التى عثر عليها

تم عرض الذيل المفصلي لـ hadrosaur الذي تم تحديده حديثًا، أو " الديناصور ذو منقار البط " على الملأ في مقر بلدية الجنرال سيبيدا، ووفقًا للباحثين، تم العثور على ذيل T. galorum أولاً، في عام 2013 ، مع الحفريات اللاحقة التي كشفت عن حوالي 80% من جمجمة الديناصور، وقمة بطول 4.3 قدم (1.3 متر)، بالإضافة إلى عظام بما في ذلك عظم الفخذ والكتف.



صورة تعبيرية عن الديناصور

وقال مؤلف الورقة البحثية أنجيل راميريز فيلاسكو من جامعة المكسيك الوطنية المستقلة: "على الرغم من أننا فقدنا الأمل في العثور على الجزء العلوي من العينة، إلا أننا بمجرد استعادة الذيل واصلنا الحفر تحته"، مضيفا :"كانت المفاجأة أننا بدأنا في العثور على عظام مثل عظم الفخذ والكتف وعناصر أخرى".

في حين أظهر تحليل القمة والأنف أن T. galorum يختلف عن عينات هادروسور الأخرى المسترجعة من المنطقة، وفي جميع "اللامبيوصورات'' - الهايدروصورات المتوجة - يُشتبه في أن القمة لها وظيفة تواصلية ، حيث تسمح ممراتها الداخلية العديدة ووصلاتها بالأنف والقصبة الهوائية بالعمل مثل البوق.

وقال الباحثون: "نعلم أن لديهم آذانًا قادرة على سماع الأصوات منخفضة التردد، لذلك لا بد أنهم كانوا ديناصورات مسالمة ولكن ثرثارة"، أوضح الفريق أن الديناصور كان بحالة جيدة للغاية، فيما قال خبراء :" منذ حوالي 72 أو 73 مليون سنة، مات ديناصور ضخم من الحيوانات العاشبة فيما كان يجب أن يكون جسمًا مائيًا مليئًا بالرواسب، بحيث غطى جسده بسرعة بالأرض ويمكن الحفاظ عليه عبر العصور تصريح، مؤكدين إنها حالة استثنائية في علم الحفريات المكسيكية".

وأضاف الخبراء: "كان لابد من حدوث أحداث مواتية للغاية منذ ملايين السنين ، عندما كانت كواهويلا منطقة استوائية ، مثل سهل ساحلي كبير ، من أجل الحفاظ على الديناصور في الظروف التي وجد فيها".

ووفقًا للمعهد الوطني للأنثروبولوجيا والتاريخ، فإن قمة الديناصورات تشبه "رمزًا يستخدمه سكان أمريكا الوسطى في المخطوطات القديمة لتمثيل عمل الاتصال والمعرفة نفسها".