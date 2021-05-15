تكنولوجيا: الإنستقرام يدعم المستخدمين قريباً بميزة إنشاء المنشورات عبر المتصفح وأجهزة الحاسب

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكد المطور Alessandro Paluzzi في تغريدة نشرت على تويتر على خطط الإنستقرام لدعم المستخدمين قريباً بميزة إنشاء ومشاركة المحتوى عبر أجهزة الحاسب والمتصفح.

يعمل مطوري الإنستقرام في الوقت الحالي على تجربة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إنشاء وإبتكار المنشورات الجديدة عبر أجهزة الحاسب أو متصفح Chrome، وهي واحدة من المميزات المطلوبة من مستخدمي التطبيق.

ولقد نشرت صفحة Paluzzi مجموعة من الصور في التغريدة يستعرض من خلالها الميزة الجديدة التي تختبر في الوقت الحالي، ومن المتوقع أن تطرأ بعض التغييرات على الميزة قبل دفعها رسمياً للمستخدمين.

وتشير التوقعات إلى أن إنشاء منشورات على الإنستقرام تحاكي تجربة إنشاء المحتوى على تطبيق الهاتف، حيث يتوفر زر في الجزء العلوي من التطبيق مع رمز “+” في مربع يتيح للمستخدم إضافة المنشورات الجديدة من المتصفح أو جهاز الحاسب، وذلك عبر سحب وإفلات الصور ومقاطع الفيديو من المتصفح أو جهاز الحاسب.

كما ستدعم الميزة المستخدم بتحرير الصور أو قص الصور أو إضافة الفلاتر قبل مشاركتها، أيضاً سيتاح للمستخدم إضافة الكلمات التوضيحية أو المواقع للصور، كما يتاح للمستخدم إختيار إيقاف التعليقات، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الميزة قريباً.

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