تكنولوجيا: Amazon تطلق التحديثات الجديدة لأجهزة Echo Show 8 و Echo Show 5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أمازون عن التحديثات الجديدة لأجهزة Echo Sow، حيث أطلقت الشركة الجيل الثاني من أجهزة Echo Show 8 و Echo Show 5، مع إصدار خاص للأطفال من Echo Show 5.

ينطلق الإصدار الجديد من جهاز Echo Show 8 بكاميرة مميزة بدقة 13 ميجا بيكسل ومجال رؤية 110 درجة كما في جهاز Echo Show 10، كما يدعم هذا الإصدار تتبع حركة المستخدم ليدعم المستخدم بتجربة أفضل في مكالمات الفيديو.

كما يأتي الجيل الجديد من جهاز Echo Show 5 بتحسينات في الكاميرة المميزة بدقة 2 ميجا بيكسل، إلا أن هذا الإصدار لا يدعم تتبع حركة المستخدم المقدمة في Echo Show 8.

أيضاً يأتي جهاز Echo Show 8 بترقية في معالج ثماني الأنوية، مع برمجيات جديدة تعمل على إدراك دخول المستخدم إلى الغرفة ليعمل الجهاز على تنشيط الإجراءات المحددة مسبقاً من المستخدم، ومنها إضاءة الغرفة على سبيل المثال، أو بدء تشغيل الأجهزة الذكية المتصلة.

من جانب أخر لا تقدم أمازون تغييرات على التصميم المميز لأجهزة Echo Show 8 و Echo Show 5، كما تتوافق المواصفات الرئيسية للأجهزة مع إصدارات Echo السابقة.

ومن المقرر أن تتوفر الأجهزة الجديدة بألوان الأبيض والرمادي، على أن ينطلق Echo Show 8 بسعر 130 دولار، بينما يأتي Echo Show 5 بسعر 85 دولار، وينطلق الإصدار الخاص بالأطفال بسعر 95 دولار.

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