واتساب يستعد لتنفيذ تهديده لمستخدميه .. إما قبول الشروط الجديدة أو منعهم من استخدام التطبيق على الإطلاق

الشارقة - اميمة ياسر - يبدأ اليوم تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب تنفيذ وعيده لمستخدميه الذين لم يوافقوا بعد على سياسة الخصوصية، التى أعلن عنها لأول مرة منذ أشهر قليلة، والتى تقضى بربط ومشاركة بيانات المستخدمين فى واتساب مع تطبيق فيسبوك لخدمة الإعلانات.

وبحسب صحيفة “الجارديان” البريطانية، فإن واتساب بدءا من اليوم السبت الموافق 15 مايو، والذى يعد الموعد النهائي للمهلة التي تم تخصيصها للمستخدمين للموافقة على شروط سياسة الخصوصية، والتي عند عدم تفعيلها سيتمكنون من تلقي المكالمات والإشعارات، لكن لن يتمكنوا من قراءة أو إرسال رسائل من التطبيق بشكل تدريجى خلال الأيام المقبلة.

وخلال الأسابيع القليلة القادمة، سيتم حذف نسخة واتساب الاحتياطية بالكامل، حيث سيفقد المستخدمون نسخة واتساب الاحتياطية بالكامل، ومع ذلك، تمنح الشركة المستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من حساباتهم قبل الحذف.

ومن المقرر أن يستمر واتساب بعد تاريخ 15 مايو فى حث المستخدمين على قبول سياسة الخصوصية، مع إتاحة ميزات الرد على المكالمات الصوتية وكذلك إجراء مكالمات الفيديو، ولكن بعدها بفترة قد لا يتمكن هؤلاء من إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو والرد عليها في التطبيق إذا استمروا في تجاهل الموافقة على الشروط.

وفي هذه المرحلة، يتعين على المستخدمين الاختيار: إما قبول الشروط الجديدة، أو منعهم فعليًا من استخدام واتساب على الإطلاق، مثل حذف نسخة واتساب الاحتياطية بالكامل، وعند عدم استخدام حساب واتساب لمدة 120 يومًا أو تنشيطه فسيتم حذفه نهئيا ولن تتمكن من استعادته مرة أخرى.

وتنص سياسة خصوصية واتساب على أنه سيكون لدى الشركات خيار استخدام خدمات الاستضافة الآمنة من من فيسبوك لإدارة محادثات واتساب مع عملائها، والإجابة عن الأسئلة.

وستستطيع الشركات إرسال معلومات مثل إيصالات الشراء، حيث إذا كنت تتواصل مع شركة ما، فيمكنها رؤية ما تقوله ثم استخدام هذه المعلومات للتسويق، والتي قد تتضمن الإعلان على فيسبوك، حيث سيتم تصنيف المحادثات بوضوح مع الشركات التي تستخدم خدمات استضافة فيسبوك.