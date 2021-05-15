شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: SpaceX تطلق 52 قمرًا صناعيًا من أقمار الإنترنت وحمولتين صغيرتين الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق شركة SpaceX صاروخها فالكون 9 اليوم، مع قاذفة تحمل أسطولًا جديدًا من أقمار Starlink ذات النطاق العريض إلى الفضاء، حيث ستطلق شركة الرحلات الفضائية الخاصة 52 قمراً صناعياً من Starlink على صاروخها العملاق إلى جانب القمر الصناعي النانوي لـ Tyvak ورادار صغير لـ Capella Space.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، فإنه من المقرر أن تنطلق الرحلة من Pad 39A في مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا في الساعة 6:54 مساءً، بتوقيت شرق الولايات المتحدة (2054 بتوقيت جرينتش).

تعد الرحلة هي مهمة فالكون 9 الخامسة عشرة لـSpaceX حتى الآن في عام 2021، وكلها تم نقلها على التعزيزات المعاد استخدامها.

وتعد المهمة، المسماة Starlink 27، هي ثالث مهمة من نوعها يتم إطلاقها هذا الشهر، وطرحت الشركة لأول مرة نسخة مطورة من صاروخها فالكون 9 في عام 2018، بهدف تعزيز قابلية إعادة الاستخدام.

كما أنه من خلال إضافة بعض الميزات الجديدة التي من شأنها أن تسمح للداعم بتحمل ضغوط الإطلاق بشكل أفضل، قالت الشركة إن كل طائرة من طراز Falcon 9 ستكون قادرة على الطيران 10 مرات على الأقل مع الحد الأدنى من التجديد بين عمليات الإطلاق، وبإجمالي 100 مرة.

وتهدف الشركة إلى ملء نظامها الضخم بآلاف الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، فإنها ستستمر في دفع Falcon 9 إلى الحد الأقصى، مع الاحتفاظ بالمعززات مع معظم الرحلات الجوية تحت أحزمة برنامج Starlink الخاص بها.

وجدير بالذكر أن SpaceX أنشأت برنامج Starlink الخاص بها على أمل توفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وكوسيلة للمساعدة في تمويل طموحاتها في الفضاء السحيق.

وتستهدف الخدمة المستخدمين في المناطق الريفية أو النائية التي لديها اتصال ضئيل أو معدوم، على الرغم من أنه يمكن لأي شخص استخدامها.