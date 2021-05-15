شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف أحفورة حية يعتقد العلماء انقراضها منذ أكثر من ربع مليار سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تكشف الطبيعة عن خفاياها كل يوم فى ظل الأبحاث والرحلات الاستكشافية التى لا تتوقف، وفى إطار هذه الجهود عُثر على شكلين من أشكال الحياة البحرية، التى اختفت بطريقة ما من أمام أعين العلماء، كما اختفيا من السجل الأحفورى منذ أكثر من ربع مليار عام، حتى اكتشفا مؤخرًا قبالة شواطئ اليابان.

وتبين أن النوعين المكتشفين عبارة عن شعاب مرجانية غير الهيكلية أو ما يعرف باسم زنابق البحر، التي عثر عليها تتكاثر على قاع المحيط الهادئ، على بعد 100 متر تحت السطح، قبالة سواحل هونشو وشيكوكو، في اليابان، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وتمكنت الشعاب المرجانية غير الهيكلية من البقاء على قيد الحياة دون أن تكتشف، بعد أن غابت عن سجل الحفريات لفترة أطول مما يعتقد تواجد الإنسان الحديث بها، وهى خلال فترة زمنية تتراوح ما بين 200000 إلى 300000 سنة، وكتب الباحثون: "تمثل هذه العينات أول السجلات التفصيلية لرابطة syn vivo الحديثة لمضيف crinoid وhexacoral epibiont".



شعاب مرجانية غير الهيكلية وما يعرف باسم زنابق البحر

وتشترك Crinoids والشعاب المرجانية في علاقة تكافلية طويلة معا منذ ملايين السنين، حيث تستخدم الشعاب المرجانية الـ Crinoids لتسلق أعلى قاع البحر للوصول إلى المزيد من الطعام الموجود في التيارات البحرية العابرة.

واستخدم فريق البحث البولندي الياباني المشترك، بقيادة عالم الحفريات ميكولاج زابالسكي، من جامعة وارسو، في بولندا، الفحص المجهري المجسم لإجراء المسح الضوئي باستخدام التصوير المجهري لإلقاء نظرة على الهياكل الداخلية.

وأكملوا تحقيقاتهم غير الغازية باستخدام تشفير الحمض النووي الشريطي لتحديد الأنواع الدقيقة، ووجد الباحثون أن هذه العينات التي أعيد اكتشافها حديثا لم تعدل بنية الهياكل العظمية لـCrinoids، ما يوفر دليلا محتملا عن سبب اختفائها من السجل الأحفوري لفترة طويلة؛ وهو أن أحافير الكائنات الحية الرخوة نادرة بشكل كبير.