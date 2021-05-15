شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تنجح فى إيصال أول مركبة فضائية لها إلى سطح المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصين، فجر اليوم السبت، الهبوط الناجح للمسبار "Tianwen-1"، الذي يحمل أول جوالة صينية مرسلة إلى المريخ، على سطح الكوكب الأحمر، وقالت الإدارة الفضائية الوطنية الصينية، في بيان، إن المسبار هبط بنجاح على المنطقة المحددة مسبقًا على سطح المريخ، مشددة على أن هذه المرة هي الأولى التي تهبط فيها الصين مركبة على المريخ.

ووفقًا لما ذكره موقع "RT"، أصبحت الصين بالتالي ثاني دولة بعد الولايات المتحدة توصل مركبة فضائية بنجاح إلى الكوكب الأحمر.

وتم إطلاق المسبار "Tianwen-1" من مطار فينتشان الفضائي في جزيرة هاينان جنوب الصين يوم 23 يوليو 2020، ووصلت المركبة الخالية من طاقم إلى مدار المريخ في فبراير 2021 وعمل خلال شهرين على دراسة أماكن محتملة مناسبة للهبوط.

وهبطت العربة الجوالة عبر الغلاف الجوي الرقيق في يوتوبيا بلانيتيا، وهي نفس منطقة مهمة Viking 2 التابعة لناسا عام 1976، والتي مرت بسبع دقائق من الرعب خلال عملية الهبوط.

ويستخدم تعبير سبع دقائق من الرعب كمصطلح لوصف الظروف المضطربة التي تضرب المركبة أثناء دخولها الغلاف الجوي للمريخ وتقترب من السطح.

تفقد الفرق على الأرض خلال هذا الوقت الاتصال الكامل بالمركبة لمدة 10 دقائق، وتنطلق المركبة الفضائية عبر الغلاف الجوي للمريخ، حيث تتحرك بسرعة 12000 ميل في الساعة، ولكن بعد ذلك يجب أن تبطئ من سرعتها إلى هبوط لطيف في غضون سبع دقائق.