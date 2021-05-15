تكنولوجيا: إصدارات سامسونج القادمة من الساعات الذكية لن تدعم قياس نسبة السكر في الدم

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد العملاق الكوري لإطلاق الجيل الجديد من الساعات الذكية هذا العام، والذي يضم كلٍ من Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Active، وفي أحدث التسريبات كُشِف عن تراجع سامسونج عن دعم هذه الإصدارات بميزة قياس نسبة السكر في الدم.

تأتي ساعات سامسونج الذكية هذا العام Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Active بنفس المميزات والتغييرات، حيث تستبدل العملاق الكوري نظام Tizen في هذه الإصدارات بنظام Wear OS من جوجل، وهو ما أكد عليه تقرير نشر من موقع MT الكوري.

وتشير التسريبات إلى أن سامسونج تتجه إلى التحول إلى نظام تشغيل جوجل في ساعات Galaxy Watch 4 بهدف توفير عدد أكبر من التطبيقات للمستخدمين، كما تشير التوقعات إلى أن نظام Wear OS يعد مصدر جذب أكبر لمطوري التطبيقات لإنشاء التطبيقات الجديدة.

من جانب أخر تستعد جوجل لجلب مميزات أكثر في الإصدار الجديد من نظام تشغيل Wear OS هذا العام، على أن يتم الكشف عن هذه المميزات خلال فعاليات Google I / O، ومن المقرر أن تشمل هذه المميزات قدرات جديدة في الكتابة على Gboard.

كما تضيف جوجل بعض المميزات الخاصة بساعات Fitbit الذكية والتي يكشف عنها خلال الحدث الإفتراضي الذي يعقد بين 18 إلى 20 من مايو.

أيضاً تتخلى سامسونج عن ميزة قياس نسبة السكر في الدم في ساعات Galaxy Watch 4 و Galaxy Watch 4 Active الذكية، لذا تحصل ابل على الريادة في جلب الميزة لساعة Watch Series 7 الذكية.

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