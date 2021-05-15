تكنولوجيا: سماعة Nothing Ear 1 اللاسلكية تنطلق رسمياً خلال شهر يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة Nothing التجارية لإطلاق إصدارها الأول من السماعات اللاسلكية في حدث يعقد خلال شهر يونيو، على أن تنطلق السماعة اللاسلكية بعنوان Nothing Ear 1.

سلطت الكثير من الأضواء خلال الفترة الماضية حول إصدار Nothing الأول من السماعات اللاسلكية من بين منتجات أخرى للشركة يكشف عنها رسمياً لاحقاً هذا العام، وتعد سماعة Nothing Ear 1 اللاسلكية من بين المنتجات الأولى التي تنطلق في شهر يونيو المقبل.

لم يكشف Carl Pei في إعلانه التشويقي عن الكثير من التفاصيل حول سماعة Nothing Ear 1 اللاسلكية، إلا أن الرسم التوضيحي يكشف عن اثنان من السماعات اللاسلكية بتصميم طويل لعصا السماعة.

ولقد أشار Carl Pei إلى أن سماعة Nothing Ear 1 اللاسلكية المرتقبة تجمع بين الشفافية والتصميم الإبداعي الفريد، مع تحسينات في التجربة الصوتية لدعم المستخدمين بكفاءة أعلى في الإستماع للموسيقى، والبودكاست والكتب الصوتية.

أيضاً أكد الرئيس التنفيذي للشركة في تصريحات سابقة على أن السماعة اللاسلكية هي نقطة إنطلاق للعلامة التجارية في الأسواق، على أن ينضم إليها لاحقاً مجموعة متنوعة من المنتجات المميزة من الشركة.

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